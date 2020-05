Monte dei Paschi di Siena/ Perdita di 244 mln di euro nel primo trimestre del 2020

Pubblicità

(S)profondo rosso per Monte dei Paschi di Siena, che nel primo trimestre del 2020 ha fatto registrare una perdita economica consolidata pari a 244 milioni di euro, a fronte di un utile di 28 milioni di euro realizzato nello stesso periodo del 2019. Gli effetti della pandemia di Coronavirus, dunque, si riverberano non soltanto sulle casse delle famiglie italiane, ma anche su quelle degli istituti di credito, alcuni dei quali in queste ore sono finiti al centro di una polemica generata dalle dichiarazioni del ministro allo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il quale ha accusato alcune banche di aver esercitato ostracismo e, di conseguenza, di aver ostacolato il Decreto liquidità. Tornando alla questione MPS, come si legge nella nota stampa diramata, pesano le “rettifiche addizionali non ordinarie per 193 milioni di euro (sia su crediti performing, sia su crediti non performing) legate al nuovo contesto macro e componenti negative non operative per 112 milioni di euro”. In ogni caso, il futuro della banca non è al momento a rischio, in quanto “può contare su solide basi per affrontare la grave crisi in corso con coefficienti patrimoniali oltre i requisiti regolamentari” e vanta “una solida posizione di liquidità anche dopo il rimborso nel trimestre di 8 miliardi di titoli assistiti da garanzia governativa” .



