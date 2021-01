Monte Vareno, coppia muore davanti figlia 5 anni/ Caduti in dirupo durante escursione

Una bambina di 5 anni ha visto morire i propri genitori sul Monte Vareno, ad Angolo Terme. La mamma di 35 anni è scivolata in un dirupo e il marito, di 40, per provare è precipitato anche lui per oltre 200 metri. La coppia muore davanti agli occhi della figlia e di una coppia di amici delle vittime, testimone della tragedia. L’incidente è avvenuto oggi a quota 1.400 metri, tra le province di Brescia e Bergamo, per la precisione tra il Monte Vareno e lo Scanapà, in una località nei pressi del Passo della Presolana. Il gruppo stava facendo un’escursione in montagna. La coppia di Milano era uscita per una passeggiata e si trovava su una strada sterrata vicino ad un precipizio. Erano arrivato vicino ad un canale ghiacciato, dove si era rovesciata una slavina.

Dopo la caduta nel dirupo sono subito intervenute le squadre di soccorso delle stazioni Cnsas di Breno, V Delegazione Bresciana, e di Clusone, VI Delegazione Orobica, ma è stato coinvolto anche l’elicottero di Areu, decollato da Brescia, a supporto delle operazioni di recupero. Sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco e Corpo volontari Presolana con un’ambulanza.

MONTE VARENO, COPPIA MUORE DURANTE ESCURSIONE

Le vittime sono Valeria Coletta e Fabrizio Martino Marchi. Erano marito e moglie e vivevano nel Milanese. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dal Corriere della Sera, sarebbe stata prima la donna a perdere l’equilibrio mentre percorrevano una strada sterrata, peraltro molto frequentata anche in estate. Quindi, è scivolata in prossimità del canale ghiacciato, dove era scesa una slavina. Il marito, nel tentativo disperato di salvarla, è caduto a sua volta lungo la scarpata. Il volo di oltre duecento metri purtroppo non ha lasciato loro scampo. Una sequenza drammatica a cui ha assistito impotente la loro bambina di appena 5 anni. La tragedia è avvenuta poco prima delle 13, secondo Il Giorno, che stila anche un drammatico bilancio. Quello di oggi è, infatti, il quarto incidente mortale avvenuto sulle montagne della zona, dove Valcamonica, Orobie bergamasche e Valtellina si incontrano.





