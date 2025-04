Montechiarugolo è uno dei borghi d’Italia situato in Emilia-Romagna ad essere riuscito ad aggiudicarsi un posto per accedere alla finale del prestigioso titolo di Borgo dei Borghi 2025. Questo comune di circa 11 mila abitanti si trova alle pendici dell’Appenino Tosco-Emiliano, in provincia di Parma, e vanta una posizione davvero unica, nel cuore della cosiddetta Food Valley, un’area conosciuta in tutto il mondo per le sue eccellenze enogastronomiche.

Montechiarugolo: testimonianze dal ‘500 con architettura e affreschi unici

Tra i luoghi di maggiore interesse di Montechiarugolo vi è il suo maestoso castello, circondato da imponenti mura che permettono una visuale completa sulla pianura circostante. Il cortile d’onore, le sale risalenti al XVI secolo, lo splendido Salone delle Feste e la magica Camera Antica, sono solo alcuni degli ambienti che è possibile scoprire visitando questa struttura storica dal fascino senza tempo. Inoltre, secondo la leggenda, il Castello di Montechiarugolo sarebbe protetto dallo spirito di una giovane donna, conosciuta con il nome di Fata Bema, che continua a cercare il suo unico e perduto amore.

Oltre al castello, però, questo comune offre numerosi siti di interesse storico ed architettonico, tra cui il Palazzo Civico, la Chiesa di San Quintino, l’abbazia di Santa Felicola e l’oratorio del Romito, oltre alle splendide Terme Borrini, una delle mete turistiche più apprezzate della zona.

La patria del Parmigiano Reggiano: Montechiarugolo al centro del turismo enogastronomico

La città organizza, inoltre, un fitto programma di eventi nel corso dell’anno, come la mostra-mercato Dall’alabastro allo zenzero, o la famosa Festa del Parmigiano-Reggiano, ma anche la Rievocazione storica della Battaglia di Montechiarugolo, scontro avvenuto alla fine del XVIII secolo e che fu caratterizzato dalla comparsa per la prima volta della bandiera italiana.

Come abbiamo già accennato in precedenza, infine, visitando il borgo di Montechiarugolo è possibile assaporare alcune prelibatezze della tradizione, come i deliziosi tortelli d’erbetta serviti con abbondante Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma o la Torta Fritta, il tutto accompagnato da un deciso bicchiere di Lambrusco. Montechiarugolo è, quindi, un borgo dal fascino storico, ricco di eventi e in grado di regalare un vero e proprio percorso enogastronomico per scoprire alcuni dei prodotti d’eccellenza del Made in Italy: un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025 qui un video con le immagini di Montechiarugolo