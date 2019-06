Montelupo, donna si dà fuoco per amore/ Morta per ustioni: 39enne lascia due bambini

Si è data fuoco per amore ed è morta. Tragedia a Montelupo Fiorentino, dove una donna si è cosparsa di benzina e si è data fuoco a poca distanza dal campo sportivo del centro alle porte di Firenze. Chi ha assistito a quella terribile scena è subito intervento per domare le fiamme e ha chiamato aiuto. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Montelupo Fiorentino e del Nucleo Operativo della Compagnia di Empoli, che hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. La donna è stata quindi trasportata all’ospedale di Pisa, dove però è arrivata in condizioni disperate. E infatti poche ore dopo è morta a causa della gravità delle ustioni riportate. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, e riportato da Agi, la donna aveva inviato diversi messaggi in cui annunciava l’intenzione di uccidersi perché non sopportava più il dolore di una storia d’amore che era finita male. E quindi si è messa in auto e da Signa, dove vive, ha raggiunto alle 16.30 il campo sportivo di via del Turbone a Montelupo.

MONTELUPO, DONNA SI DÀ FUOCO PER DELUSIONE D’AMORE

Ha preso una tanica di benzina e se l’è versata addosso, poi si è data fuoco poco dopo aver imboccato a piedi la pista ciclabile a Montelupo Fiorentino. I passanti che l’hanno soccorsa hanno chiamato i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riportato da La Nazione, la donna aveva 39 anni. Aveva figli ed era separata dal marito. Non c’è stato nulla da fare per lei: aveva il 90 per cento del corpo ustionato, impossibile sopravvivere. La magistratura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia: non è stato ritenuto necessario procedere con l’autopsia. I motivi che hanno spinto la 39enne al folle gesto sono dunque riconducibili alla sera sentimentale per i carabinieri. Ha pagato con la vita una delusione d’amore, lasciando orfani due bambini. Quell’amore valeva davvero di più di quello per i suoi due figli che ora devono fare per sempre a meno di lei?

© RIPRODUZIONE RISERVATA