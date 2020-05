Montenegro, primo Paese Covid free d’Europa/ Zero casi attivi di Coronavirus

Pubblicità

Il Montenegro ha stabilito un primato decisamente invidiabile: a distanza di 68 giorni dal primo caso registrato, attualmente è il primo Paese in Europa a vantare la cifra zero accanto alla voce “pazienti attualmente positivi al Coronavirus”. Ergo, si tratta della prima nazione del Vecchio Continente ad avere vinto la battaglia contro il Covid-19, come annunciato trionfalmente dal locale istituto di sanità pubblica, senza dimenticare, come se non bastasse, che era stata anche l’ultima ad ammalarsi, con il primo contagio risalente addirittura al 17 marzo scorso. Una soddisfazione inenarrabile per il Governo montenegrino, ma anche per gli stessi vertici sanitari, che hanno fieramente dichiarato che “l’analisi di 140 campioni è stata completata e tra di essi non sono stati individuati nuovi casi di infezione da Covid-19”. Un traguardo decisamente auspicabile da ogni singolo Paese mondiale, dal momento che il virus ha seminato lacrime e morte ovunque: sino a questo momento, in Montenegro ci sono stati 324 casi ufficialmente registrati di contagio da Coronavirus, che ha colpito 181 uomini e 143 donne. Elevato il numero delle guarigioni (315), mentre nove persone, tutte di sesso maschile, non ce l’hanno fatta e si sono arresi alla malattia. La speranza comune è che presto tutto questo possa diventare soltanto un brutto e lontano ricordo.



