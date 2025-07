Montepremi vincitore Isola dei Famosi 2025: quanto guadagna e qual è il cachet finale? La vertiginosa cifra e l'eventuale metà devoluta in beneficenza

Tutto è pronto per il gran finale de L’Isola dei Famosi 2025 che andrà in onda questa sera, mercoledì 2 luglio, in prima serata su Canale 5; alla conduzione come sempre Veronica Gentili, opinionista in studio Simona Ventura e inviato dall’Honduras Pierpaolo Pretelli. Tutti gli amanti del reality show stanno per salutare un’edizione che questa sera coronerà il vincitore assoluto, e in lizza al momento ci sono diversi nomi.

I finalisti sono Cristina Plevani, Mario Adinolfi, Loredana Cannata e Omar Fantini, più uno tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo a conquistarsi il posto di quinto finalista in seguito al televoto settimanale.

Si respira grande entusiasmo attorno alla finalissima de L’Isola dei Famosi 2025, nonostante l’edizione non abbia mai realmente brillato in termini di ascolti. La finale però è sempre la finale e l’atmosfera che si vive è sempre unica: chi vincerà l’edizione? E, in molti si chiedono, qual è il montepremi finale che porterà a casa?

Montepremi vincitore Isola dei Famosi 2025: la cifra totale

In attesa di scoprire il verdetto del televoto finale, che decreterà il nome del vincitore de L’Isola dei Famosi 2025, l’attenzione è focalizzata anche sul ricco montepremi che si aggiudicherà. Trattasi di un montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro che, come da tradizione e come ogni anno, potrà essere in parte devoluto ad un’associazione di beneficenza: i vincitori delle scorse edizioni, infatti, hanno solitamente percepito metà del montepremi finale, mentre l’altra metà è stata destinata ad un ente o un’associazione benefica da loro indicata in precedenza.

Oltre al montepremi finale, comunque, tutti i concorrenti hanno sempre percepito un ricco cachet settimanale per la partecipazione al reality. Il montepremi rappresenta comunque non solo una “ricompensa economica”, ma anche una soddisfazione personale per colui o colei che porterà al termine il suo percorso con l’ambitissima vittoria.