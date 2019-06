Montero allenatore Sambenedettese/ L’ex difensore della Juventus torna in Italia

Paolo Montero sarà il nuovo allenatore della Sambenedettese: torna in Europa l’ex difensore uruguaiano che è già stato ufficializzato dalla società marchigiana. Avendo conseguito la qualifica UEFA A lo scorso settembre, può allenare in Serie C – come essere assistente in A o B – in qualunque campionato europeo. Non è un caso che abbia scelto l’Italia, dove ha militato per 13 stagioni; la Sambenedettese, che era allenata da Giuseppe Magi, ha concluso il suo campionato (appunto di Serie C) poche settimane fa perdendo nel primo turno dei playoff contro il Sudtirol. I rossoblu hanno confermato i loro progressi ma vogliono fare il salto di qualità, e si sono affidati ad un tecnico carismatico che nella sua breve esperienza ha già guidato due squadre storiche come Penarol (dove si è affermato come calciatore) e Rosario Central, anche se in entrambi i casi è durato pochissimo si è comunque fatto le ossa. L’obiettivo della Sambenedettese è quello di raggiungere la Serie B: magari per gradi, ma intanto a Montero è stato fatto un contrqtto annuale come a volerne verificare i progressi.

MONTERO ALLENATORE DELLA SAMBENEDETTESE

Paolo Montero torna dunque in Italia, per allenare la Sambenedettese: ci era arrivato per la prima volta nel 1992, acquistato dall’Atalanta. Quattro stagioni con la Dea, poi il passaggio nella Juventus di Marcello Lippi che lo aveva allenato a Bergamo: nei nove anni in bianconero il difensore uruguaiano ha vinto tutto e ha formato con Ciro Ferrara una delle coppie centrali più forti della storia bianconera, adattandosi eventualmente a giocare in una linea a tre con Mark Iuliano e, dal 2001 in avanti, mantenendo la sua posizione con Lilian Thuram spostato spesso a destra. E’ stato un difensore granitico, dal grande temperamento ma anche dalle ottime qualità; in 277 partite con la Juventus ha segnato 6 gol e la sua prima grande partita è stata la Coppa Intercontinentale contro il River Plate. Alessandro Del Piero è risultato miglior giocatore grazie al gol decisivo, lui probabilmente è stato il più determinante. Purtroppo Montero ha anche uno spiacevole primato in Italia: con 16 cartellini rossi è il giocatore più espulso nella storia della Serie A. Ora vedremo come si comporterà sulla panchina della Sambenedettese: da quelle parti hanno già conosciuto un altro allenatore piuttosto focoso come Eziolino Capuano…

