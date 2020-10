Montesano senza mascherina fermato dalla polizia/ Video “Fa male, non respiro”

Enrico Montesano si è schierato in prima linea contro l’obbligo della mascherina e oggi, a Roma, è stato protagonista di un’accesa lite con la Polizia. Il celebre artista non si è mai definito negazionista del coronavirus ma ha affermato di non fidarsi dei medici che vanno in televisione. Ebbene: oggi il giudice di Tale e Quale ha preso parte alla manifestazione di Piazza Montecitorio per chiedere la liberazione di Chico Forti: insieme a lui anche il segretario federale della Lega Matteo Salvini, che però ha indossato il dispositivo di protezione. Ma Montesano non ha fatto passi indietro, come spiegato da Huffington Post: «Io posso disobbedire civilmente a un decreto della presidenza del consiglio dei ministri perché chiunque intimi di indossare mascherine rischia una denuncia per istigazione a delinquere, procurato allarme, truffa aggravata, abuso di autorità, violenza privata, violazione della costituzione italiana e della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo».

Montesano senza mascherina fermato dalla polizia: il video

Dopo aver salutato i suoi fan, con tanto di selfie, Enrico Montesano ha dovuto fare i conti con due uomini della polizia. Gli agenti hanno chiesto all’artista e alla moglie Teresa di indossare la mascherina. No, la risposta secca della coppia. Clima piano piano sempre più rovente, con la compagna di Montesano particolarmente agitata. «Non strilli signora e stiamo distanziati perché lei è senza mascherina», la risposta di uno dei due poliziotti. Enrico Montesano a quel punto indossa la mascherina, mentre la moglie no. «Non riesco a respirare, mi fa male», la spiegazione dell’attore. Che poi attacca: «É un obbligo di un decreto ministeriale che è inferiore a una legge che impone di andare a viso scoperto. Io me la metto, così lei mi può mandare a casa. Sennò questo è sequestro di persona». Convinto dalla moglie, Montesano si allontana ed evita il peggio. Qui di seguito il video





© RIPRODUZIONE RISERVATA