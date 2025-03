Montoya e Anita si sono lasciati dopo il falò di confronto? Cosa è accaduto

Una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island spagnolo, quella formata da Montoya e Anita, si è ritrovata a fare i conti con il falò di confronto nel programma che è l’equivalente della versione italiana. Montoya e Anita, come prevedibile si sono lasciati e hanno deciso di uscire separati, hanno messo la parola fine alla loro relazione dopo che le telecamere avevano pizzicato la ragazza in una notte di passione con il tentatore Manuel.

La scena, che cozza contro il regolamento, è stata chiaramente ripresa dalle telecamere e successivamente sono stati entrambi puniti dalla produzione che gli ha impedito di vedere ulteriori video (“Durante i vostri falò non potrete vedere le immagini l’uno dell’altra, ma saranno i vostri amici a vederle e a raccontarvi cosa succede“) ha tuonato la produzione del programma dopo l’accaduto.

Montoya e Anita si dicono addio, ma il tentatore Manuel rifiuta la ragazza

Nonostante l’epilogo amaro tra Montoya e Anita, il finale ha riservato un altro grande colpo di scena a Temptation Island spagnolo. I due ragazzi infatti hanno deciso di interrompere la loro relazione, ma anche il tentatore Manuel ha rifiutato di uscire dal programma con la ragazza, e ha etichettato la notte di passione vissuta dai due come una semplice cosa carnale, dalla quale però non era il caso di far scattare una relazione.

Niente da fare tra i due, Temptation Island spagnolo ha dunque tenuto aperte le porte a qualsiasi altro scenario, ma il triangolo che ha generato grandi soddisfazioni al pubblico e colpi di scena, si è smontato sul nascere.

