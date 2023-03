Monza, marocchino entra in chiesa urlando in arabo/ Ferma messa e inizia a spogliarsi

Entra ubriaco in chiesa, urla in arabo interrompendo la messa e poi comincia a spogliarsi. Succede a Monza, dove è stato necessario l’intervento della polizia. La vicenda risale a domenica 26 marzo, a messa in corso. Un uomo di 55 anni è entrato all’interno della chiesa, in condizioni visibilmente alterate, e ha iniziato a spaventare i presenti. Il parroco, la madre superiora e una suora hanno prontamente segnalato la presenza dell’uomo, che nel frattempo si era posizionato davanti all’altare, ostacolando lo svolgimento della messa.

Quindi, due volanti della questura di Monza sono arrivate presso la Chiesa delle Sante Maria, Maddalena e Teresa. Quando gli agenti sono entrati in chiesa, spiega Monza Today, hanno trovato il 55enne che si rivolgeva al prete e ai fedeli con atteggiamenti aggressivi, imprecando anche contro le statue e i dipinti presenti. I poliziotti lo hanno fermato e riportato alla calma proprio mentre cominciava a spogliarsi. Quindi, lo hanno accompagnato presso gli uffici della questura, dove l’uomo è stato identificato.

MAROCCHINO DENUNCIATO PER INTERRUZIONE DI FUNZIONE RELIGIOSA

Stando a quanto riportato da Monza Today, che ha ricostruito la vicenda, dagli accertamenti eseguiti è emerso che si tratta di un cittadino marocchino, irregolare sul territorio italiano, che ha precedenti per violazione di domicilio, guida in stato di ebrezza, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e più volte si è reso anche protagonista di resistenza a pubblico ufficiale. Dunque, all’uomo è stato revocato il permesso di soggiorno. Ma è anche emerso che, alla luce della sua pericolosità per l’incolumità pubblica, il questore di Monza e della Brianza Marco Odorisio aveva disposto per il 55enne l’accompagnamento presso il centro per i rimpatri di Roma lo scorso 21 marzo. Poi era stato dimesso per mancata convalida del trattamento da parte del giudice di pace di Roma. In seguito alla vicenda sopracitata, invece, è scattata per il marocchino una denuncia per interruzione di funzione religiosa e una multa per ubriachezza manifesta. Infine, sarà rimpatriato.

