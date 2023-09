Monza, ragazza aggredita viene salvata dai frati/ “Aiuto, c’è un uomo che vuole uccidermi”

Una ragazza è stata salvata dai frati nel santuario di Santa Maria delle Grazie, a Monza, martedì mattina. Mentre erano impegnati nelle attività di apertura della mensa per accogliere gli ospiti meno fortunati, che si recano lì per consumare un pasto caldo, i frati hanno notato una ragazza spaesata, che aveva bisogno di aiuto. La giovane era in compagnia di un’amica: non era un volto nuovo per gli inquilini del convento, visto che già qualche volta si era recata lì per mangiare. La mattina di martedì, però, i frati le hanno letteralmente salvato la vita. La giovane sarebbe infatti stata minacciata poco prima da un uomo.

Come spiega Monza Today, infatti, ad attenderla fuori c’era un uomo, una persona che la ragazza conoscerebbe e anzi, avrebbe frequentato. Così l’avrebbe raggiunta e avrebbe tentato di avvicinarla: proprio la sera precedente, i due avevano avuto una discussione e in quel momento l’avrebbe minacciata impugnando un coltello. Il giorno successivo, poi, l’avrebbe seguita fino al santuario di Santa Maria delle Grazie.

Monza, ragazza aggredita e salvata dai frati

La vittima ha raccontato il fatto e ha denunciato presso la caserma dei carabinieri di Monza. La minaccia con un coltello risale alla sera di lunedì: il tutto sarebbe avvenuto in un’area dismessa del capoluogo brianzolo. La giovane sarebbe stata colpita e lo avrebbe incontrato per strada: era tornato a cercarla, forse per concludere il lavoro della sera precedente. ha raccontato il fatto e ha denunciato presso la caserma dei carabinieri di Monza. La minaccia con un coltello risale alla sera di lunedì: il tutto sarebbe avvenuto in un’area dismessa del capoluogo brianzolo. La giovane sarebbe stata colpita e aggredita : inoltre, durante la lite, l’uomo le avrebbe anche puntato contro un coltello, minacciandola. Lei avrebbe reagito difendendosi e lo avrebbe allontanato prima di scappare via. La mattina dopo, però,: era tornato a cercarla, forse per concludere il lavoro della sera precedente. Ad aiutare la giovane sono stati frati che l’hanno condotta al sicuro e hanno subito chiamato i carabinieri. “Mi ha puntato un coltello, vuole ammazzarmi” avrebbe detto la ragazza ai religiosi, che immediatamente si sarebbero offerti di aiutarla. La giovane è stata portata dalle forze dell’ordine in caserma dove ha potuto raccontare la sua versione dei fatti. Sull’episodio ora indagano i carabinieri della compagnia di Monza coordinati dal maggiore Emanuele D’Onofri: devono risalire all’identità dell’uomo.

