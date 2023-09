Monza, sente un uomo dire una bestemmia e lo accoltella/ Fervido credente arrestato

Episodio decisamente curioso quanto scioccante quello avvenuto in provincia di Monza e Brianza, precisamente a Lentate sul Seveso, dove un uomo è stato accoltellato per una bestemmia. Come riportato dai colleghi di TgCom24.it, la vittima è un 60enne mentre l’aggressore è un 44enne che vanta numerosi precedenti penali. Una volta effettuata l’aggressione, l’uomo è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali gravissime, e in seguito è stato arrestato. L’episodio, sempre in base alla ricostruzione, si sarebbe verificato in quel di un cortile condominiale di Lentate dove era in corso una cena molto probabilmente fra i vari condomini.

Novara, doppio trapianto di reni in 24 ore per madre e figlio/ Avevano rara malattia

Un episodio che risale a quasi tre mesi fa, precisamente allo scorso 23 giugno, ma che è emerso solo in queste ore e che narra come l’aggressore, ritenuto un fervido credente, si fosse recato in quello stabile per fare visita alla madre. Dopo essersi fermato con altri vicini ha sentito l’uomo bestemmiare e a quel punto ne sarebbe nata una discussione. Dalle parole si è però passati ai fatti e il 44enne ha estratto un coltello ed ha colpito con un fendente il 60enne.

Chiamano polizia: "C'è stato un omicidio di massa"/ Ma era solo una lezione di yoga

ACCOLTELLATO PER UNA BESTEMMIA: 44ENNE ARRESTATO IN BRIANZA, ECCO COME E’ ANDATA

Sembra che in occasione della cena fra condomini la vittima avesse iniziato ad alzare i toni e a imprecare in maniera veemente con varie bestemmie di fronte ai commensali, compreso il 44enne che gli avrebbe intimato più volte di smettere. I due, visto che il 60enne non era affatto intenzionato a continuare a proferire espressioni blasfeme, hanno iniziato ad agitarsi, quindi a discutere e a tirar fuori due coltelli di grosse dimensioni, forse presi dalla tavola.

Gli altri commensali sono intervenuti per separare i due contendenti ma il 44enne è comunque riuscito a divincolarsi e a colpire il 60enne con due coltellate prima di scappare in moto. Una volta scattata la segnalazione è stato arrestato ed ora si trova in carcere dove deve scontare 10 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione per un cumulo di pene.

Ue, via libera ad aumento spese militari Stati membri?/ Paesi preoccupati dopo guerra Ucraina

© RIPRODUZIONE RISERVATA