Monza si qualifica in finale se…/ Playoff Serie B, risultati utili con Cittadella

MONZA SI QUALIFICA IN FINALE SE… I RISULTATI UTILI CONTRO IL CITTADELLA

Il Monza si qualificherà alla finale playoff di Serie B? Sarà così se i brianzoli centreranno l’impresa: alle ore 20:45 di giovedì 20 maggio la squadra di Cristian Brocchi ospita il Cittadella nella semifinale di ritorno. Tre giorni fa, al Tombolato, è finita 3-0 per i veneti con il protagonista che non ti aspetti: Enrico Baldini, arrivato a gennaio dal Fano e che aveva segnato 6 gol tra i professionisti, ne ha messi a segno 3 demolendo le speranze del Monza di arrivare più vicino alla promozione, il traguardo dichiarato da quando Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno preso il comando del club.

A dirla tutta comunque il pronostico dà ancora una piccola chance ai brianzoli, e questo grazie al regolamento della Lega B: i gol segnati in trasferta non hanno un valore doppio e questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo, così come il fatto che il Monza – che infatti ha saltato il primo turno, mentre il Cittadella ha eliminato il Brescia – abbia una classifica migliore (terzo posto contro sesto) e potrà dunque qualificarsi alla finale playoff pareggiando la differenza reti dell’andata. Tradotto in termini di risultati, Brocchi e i suoi dovranno vincere con almeno tre gol di scarto.

I RISULTATI UTILI AL MONZA PER LA FINALE PLAYOFF

Per vedere eventualmente il Monza qualificato alla finale playoff di Serie B basterà arrivare al 90’, o comunque ai minuti di recupero: a differenza del turno preliminare non sono previsti tempi supplementari (e nemmeno i calci di rigore), la qualificazione sarà sancita nei 180 minuti delle due semifinali e il Monza, lo abbiamo detto, sarà in finale playoff (contro la vincente di Lecce Venezia) se vincerà con tre reti di margine. Potrà anche essere un 4-1 o un 5-2, e via discorrendo: basterà (per dirla così) aver segnato lo stesso numero di gol del Cittadella nelle due sfide, la classifica darebbe poi ragione ai brianzoli. Abbiamo visto nel corso della stagione che il Monza è una squadra dall’enorme potenziale: in un campionato di 38 giornate ha avuto problemi di amalgama e strutturazione, ma in una partita secca ha dimostrato di poter centrare goleade anche contro le big (per esempio la Salernitana) e di conseguenza che possa vincere 3-0 contro il Cittadella, squadra che a sua volta è stata parecchio ondivaga in questa Serie B, non è un’ipotesi tanto peregrina. Il campo come sempre darà il suo verdetto, dunque non resta che aspettare e vedere…

