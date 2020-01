Monza Werder Brema/ Info streaming video tv: amichevole di lusso a Maiorca

Monza Werder Brema è l’amichevole di lusso che gli uomini di Cristian Brocchi disputeranno oggi pomeriggio, lunedì 6 gennaio 2020, alle ore 17.00 a Maiorca – a porte chiuse sul campo di allenamento dell’RCD Mallorca -, isola della Spagna dove sia il Monza sia il Werder Brema stanno vivendo qualche giorno di allenamento nella pausa invernale dei rispettivi campionati, che sono naturalmente la Serie C italiana per la squadra di Silvio Berlusconi e la Bundesliga tedesca per il Werder Brema. Amichevole dunque di grande prestigio e notevole valore tecnico, Monza Werder Brema darà indicazioni importanti a mister Brocchi in vista della ripresa del campionato, dove i brianzoli vogliono riprendere la loro cavalcata verso l’obiettivo della promozione in Serie B, che sembra d’altronde ampiamente alla portata del Monza, vera corazzata per la Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Bisogna segnalare che non saranno disponibili una diretta tv e nemmeno una diretta streaming video per l’odierna amichevole Monza Werder Brema da Maiorca, che sarà d’altronde disputata a porte chiuse. La società tedesca tuttavia ha reso noto che gli highlights della partita, con le immagini dei gol e delle azioni più significative, saranno disponibili su WERDER.TV dopo la partita.

MONZA WERDER BREMA: IL CONTESTO

Un’amichevole di prestigio come Monza Werder Brema sarà particolarmente importante per i brianzoli per ritrovare confidenza con il ritmo partita, dal momento che il campionato di Serie C è fermo davvero da tantissimo tempo. Alla canonica pausa invernale sotto le festività infatti si è aggiunto lo sciopero che ha portato al rinvio della giornata che avrebbe dovuto essere l’ultima del 2019, nella domenica subito prima di Natale. Di conseguenza l’ultima uscita ufficiale del Monza è ancora il pareggio contro il Pontedera che ha consentito ai brianzoli di chiudere il girone d’andata con ben 10 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice. La promozione è vicina e d’altronde questo obiettivo sembra quasi doveroso per l’ambiziosa società di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che punterà poi anche alla promozione in Serie A, che ancora manca nella storia del Monza. Intanto oggi ci sarà un assaggio di grande calcio contro una formazione blasonata come il Werder Brema. Che cosa potrà succedere?



