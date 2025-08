Federico Monzino, retroscena svelato: “Ho dato tutto a Corona per spingere Martina. Ma non lo rifarei”. La confessione a Chi Magazine.

Federico Monzino e Martina Ceretti sono oggi buoni amici anche se in passato pare si siano frequentati dopo essersi scambiati diversi messaggi sui social. Oggi, il noto attore confessa tutto, in particolare rivela perchè avrebbe passato quelle chat a Fabrizio Corona, poi fatte sentire dallo stesso con relativa denuncia da parte di Bova. Insomma, un ‘caso’ che sta diventando peggio di Beautiful tanto che al momento la procura di Roma ha aperto un’inchiesta per tentata estorsione, con aggravante della violazione della privacy.

In un’intervista al settimanale Chi, Federico Monzino ha chiarito la sua posizione, in particolare ha fatto sapere ai fan come mai avrebbe fatto il gesto di vendere le chat a Corona – che lo ha pagato mille euro per gli audio – rivelando poi dei retroscena inaspettati su Martina Ceretti. Rivela di aver avuto una connessione profonda con lei in passato, connessione che l’ha poi portato a volerla ‘aiutare’ ad emergere e a diventare famosa. “Mi aveva espresso il desiderio di farsi conoscere“, dice a Chi Magazine, “e pensavo che aiutarla in questo senso potesse essere un modo per assecondare il suo sogno“.

Federico Monzino si pente di tutto: “Non lo rifarei“

Durante l’intervista a Chi Magazine Federico Monzino ha lasciato intendere di essere stato in qualche modo complice di Martina Ceretti nel pianificare questa mossa di divulgazione di messaggi privati. Lui, dice di essere stato influenzato dalla loro amicizia e dai sentimenti che provava per lei per darle una mano a diventare famosa: “Non c’era un’intenzione maliziosa o una volontà di fare male a nessuno“, racconta Federico Monzino, dicendo che pensava che questa mossa sarebbe stata un trampolino di lancio per la sua carriera.

Ma cosa voleva ottenere Martina Ceretti? Secondo l’attore il sogno della modella ventitreenne era quello di sfondare nel mondo dell’arte e della moda, le sue passioni più grandi. Oggi, però, Federico Monzino si è pentito di tutto, di aver fatto questa mossa e delle conseguenze che la diffusione degli audio a Fabrizio Corona ha comportato. Lo definisce come un’errore di valutazione da parte di entrambi, riconoscendo che oggi Martina Ceretti rischia di essere solo ‘l’amante di’ e non una figura a sè stante pronta per il mondo dello spettacolo.