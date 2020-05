Moody’s e Dbrs, oggi doppio giudizio Italia/ Debito pubblico: previsioni su rating

Pubblicità

Il giorno del giudizio è arrivato per l’Italia e il suo debito pubblico: arriva oggi l’esame di Moody’s e Dbrs. Le due agenzie in serata, dopo la chiusura dei mercati, comunicheranno se il “rating” sull’affidabilità dei titoli di stato italiani è confermato o meno (Baa3 per Moody’s e BBB high per Dbrs, con outlook stabile per entrambe), dopo la bocciatura di Fitch della scorsa settimana. È un venerdì complesso per i conti pubblici italiani. Gli investitori guarderanno con molta attenzione al doppio giudizio delle due agenzie, americana la prima e canadese la seconda. Moody’s e Dbrs dovranno dire se siamo debitori affidabili o se, alla luce delle ricadute economiche dell’epidemia di coronavirus, sono cresciuti invece i dubbi sulla nostra solvibilità. Una doppia valutazione che arriva a pochi giorni da quelle di Fitch e Standard&Poor’s.

Per ora l’Italia è in un pareggio stentato. Da Fitch è arrivata una bocciatura netta: la classificazione del debito pubblico italiano è ad un solo gradino sopra il livello spazzatura (BBB-). Quindi è ad un passo dal definire i Btp italiani come “junk bond”. Invece Standard&Poor’s ha confermato il suo giudizio sull’Italia e definito l’outlook stabile, cioè le prospettive del debito.

MOODY’S E DBRS, OGGI DOPPIO GIUDIZIO PER L’ITALIA

Fitch ha condizionato l’atteggiamento degli investitori negli ultimi giorni, infatti lo spread si sta muovendo a ridosso dei 250 punti di differenziale tra Btp a 10 anni e l’equivalente Bund tedesco. Questo vuol dire che il governo italiano deve offrire un tasso del 2,5% più alto dei titoli pubblici della Germania per spingere gli investitori a comprare i nostri titoli di debito. Oggi l’attesa è per i giudizi di Moody’s e Dbrs, l’ultima arrivata peraltro tra le agenzie di rating di primo piano. Recentemente l’agenzia americana ha parlato di “affidabilità creditizia” in merito all’Italia, perché ritiene che la recessione abbia una “natura temporanea” e che comunque i costi del finanziamento siano bassi.

D’altra parte Moody’s ha già abbassato tempo fa il rating del debito pubblico italiano ad un gradino appena dal livello spazzatura. E poi c’è Dbrs: gli analisti della società canadese per ora attribuiscono il livello più alto al debito pubblico italiano. Resta dunque da capire se lo manterranno, alla luce anche della mossa della Bce che, come riportato da Repubblica, è pronta a riacquistare i titoli anche in caso di retrocessione a livello “junk”. Gli analisti di Marzotto Sim, secondo quanto riportato da Milano Finanza, non si attendono cambiamenti, “ma nulla è scontato anche alla luce del recente downgrade da parte di Fitch, a BBB- con outlook stabile”.



