MOONFALL/ Il disaster movie di Roland Emmerich tra pregi e difetti

Un disaster movie debole dal punto di vista della scrittura cinematografica, ma da apprezzare per l’impianto visivo. Parliamo di Moonfall di Roland Emmerich, arrivato in sala a febbraio con 01 Distribution e ora disponibile nei formati DVD, Blu-ray e 4K con Eagle Pictures.

SINOSSI – In MOONFALL vedremo la Luna che, spinta una forza misteriosa, viene sbalzata fuori dalla sua orbita per dirigersi in rotta di collisione con la Terra. A poche settimane dall’impatto fatale che annienterà il mondo, l’ex astronauta e dirigente NASA Jocinda ‘Jo’ Fowler (attrice premio Oscar® Halle Berry per Monster’s Ball, 2001) ha un’idea per salvare il pianeta. Tuttavia, nessuno le crede, a parte Brian Harper (Patrick Wilson, Midway), un uomo che appartiene al suo passato, e un simpatico complottista di nome K.C. Houseman (John Bradley, Trono di spade). I tre improbabili eroi si lanceranno in una disperata missione spaziale lasciandosi alle spalle, forse per sempre, i loro affetti più cari, per cercare di scoprire l’incredibile segreto che riguarda l’unico satellite “naturale” della Terra.

In Moonfall l’umanità si confronta con il lato oscuro della Luna: intere città vengono evacuate perché solo le alture offrono una remota possibilità di sopravvivenza. Reduce da blockbuster fantascientifici come Indipendence Day e The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo, Roland Emmerich punta sempre sulla stessa formula: si ride e si piange, anche manca profondità, con i riflettori accesi sulle dinamiche familiari.

Lo spettacolo è garantito, con riferimenti a classici del genere, da Armageddon a 2001: Odissea nello Spazio. Il maxi budget – 150 milioni di dollari – aiuta, il cast è di primissimo livello: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Pena, Charlie Plummer, Kelly Yu, Donald Sutherland e Maxim Roy. Nonostante alcune pecche evidenti, Moonfall merita una chance, soprattutto per chi ama la fantascienza e in particolare il disaster movie.

Moonfall di Roland Emmerich è disponibile nei formati DVD, Blu-ray e 4K con Eagle Pictures

