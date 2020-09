Morata alla Juventus?/ Calciomercato: l’attaccante è atteso domani a Torino

Alvaro Morata è ad un passo dal ritorno alla Juventus, tanto che SportMediaset scrive che l’attaccante spagnolo è atteso già domani martedì 22 settembre a Torino. Il “balletto” di calciomercato sugli attaccanti della Juventus si chiuderebbe dunque in modo abbastanza clamoroso: dopo settimane nelle quali si è parlato a ripetizione di Luis Suarez oppure Edin Dzeko, che resta bloccato dallo stallo per Arkadiusz Milik tra il Napoli e la Roma, ecco che sarebbe Alvaro Morata ad arrivare alla Juventus, per un grande ritorno che ha preso quota nelle ultime ore. Proprio la difficoltà a sbloccare la situazione per Dzeko ha convinto i dirigenti della Juventus a riallacciare i contatti con l’Atletico Madrid e ad accelerare per l’attaccante spagnolo. Sarebbe già stata raggiunta l’intesa con l’agente di Alvaro Morata, Juanma Lopez, per il contratto di durata quinquennale. I Colchoneros, che hanno già un accordo proprio con Luis Suarez in uscita dal Barcellona, faranno partire Morata in prestito oneroso (9 milioni di euro da pagare subito) con diritto di riscatto fissato a 45 milioni, tuttavia con la possibilità per la Juve di rinnovare il prestito per un ulteriore anno.

MORATA ALLA JUVENTUS: ALVARO FELICE DI TORNARE

Alvaro Morata, che ha già giocato nella Juventus dal 2014 al 2016 con due scudetti vinti e una finale di Champions League, è dato entusiasta di tornare in bianconero secondo quanto riportano i media spagnoli: l’attaccante oggi non si allena con l’Atletico Madrid e nelle prossime ore si imbarcherà con destinazione Torino. La Juventus in attacco non aveva come unico obiettivo Dzeko ma stava già valutando altre opzioni, come aveva detto Fabio Paratici prima dell’esordio in campionato contro la Sampdoria: “Il mercato è ancora lungo, mancano ancora 15 giorni. Ci sono anche altre situazioni in essere, non solo Dzeko”. Per l’attaccante bosniaco era già pronto un biennale a 7,5 milioni di euro netti a stagione e, per sbloccare la situazione, la Juventus sarebbe stata anche disposta ad alzare l’offerta alla Roma fino a 17 milioni di euro, ma le difficoltà del passaggio di Milik in giallorosso hanno bloccato tutto. I bianconeri allora hanno sfoderato il piano B e di conseguenza il nuovo attaccante per Andrea Pirlo sarà invece una vecchia conoscenza della Juventus: Alvaro Morata.



