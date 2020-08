Morata alla Juventus?/ Calciomercato: l’attaccante spagnolo nel mirino di Pirlo

Tanti i nomi sul taccuino della Juventus, spunta un grande ex tra i desiderata di Andrea Pirlo. Dato l’addio a Blaise Matuidi, passato a costo zero all’Inter Miami, la dirigenza bianconera è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala. Oltre a Milik e Jimenez, torna di moda Alvaro Morata: secondo quanto riporta Sportitalia, è stato lo stesso Pirlo a chiedere a Paratici di riportare in bianconero il bomber spagnolo. A Torino dal 2014 al 2016, il 28enne è rimasto nel cuore dei tifosi e sarebbe perfetto per l’idea di calcio del neo allenatore della Vecchia Signora. Le condizioni economiche non sarebbero favorevole, visto che l’Atletico Madrid non ha alcuna intenzione di privarsi del calciatore, ma la volontà di Morata potrebbe fare la differenza…

MORATA-JUVENTUS: I DETTAGLI

Sportitalia spiega che la Juventus avrebbe già effettuato un sondaggio per valutare la fattibilità dell’affare: una semplice richiesta di informazioni per il momento, ma non è escluso che la dirigenza tenti l’assalto già nei prossimi giorni. Morata ha raccolto in stagione 12 reti e 2 assist in 34 partite di Liga, ma la concorrenza alla corte di Diego Simeone è tanta. Non dimentichiamo che nelle scorse settimane si è fatta avanti anche l’Inter: Antonio Conte avrebbe individuato proprio in Morata il rinforzo ideale in caso di partenza di Lautaro Martinez, destinazione Barcellona. Attese novità a stretto giro di posta, Juventus attiva sul mercato ed in particolare a Madrid: Paratici sogna di chiudere il doppio colpo Morata–Isco…



© RIPRODUZIONE RISERVATA