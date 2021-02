Moratti attacca Agnelli/ “Mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus”

Massimo Moratti attacca Andrea Agnelli tra le righe, ma neanche troppo. L’ex Presidente dell’Inter torna su quanto accaduto martedì sera quando Antonio Conte e il numero uno della Juventus non se le sono di certo mandate a dire. A Radio Kiss Kiss Napoli Moratti ha specificato: “Io non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus”. Eppure le ruggini tra Massimo e i bianconeri in passato si sono rincorse, soprattutto per quanto accaduto nel 1998 con quel famoso rigore di Ronaldo non fischiato da Ceccarini e pronto a conquistare le moviole di tutta Italia per oltre un decennio.

Moratti attacca Agnelli, e Antonio Conte…

Al centro della querelle tra Massimo Moratti e Andrea Agnelli c’è sicuramente Antonio Conte. L’ex Presidente della squadra nerazzurra ha parlato del futuro dell’attuale allenatore dell’Inter e del suo rapporto con la Juventus: “Fra Antonio Conte e Andrea Agnelli c’è una vecchia ruggine, che è saltata ora fuori. Non è stata una cosa apprezzabile ma può capitare”. Intanto alcuni sussurrano di un suo possibile ritorno all’Inter: “Non sono pronto”. Cosa accadrà? Lo staremo a vedere, ma di certo la situazione è stata molto particolare e creato infinite polemiche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA