Moratti ricoverato: operato al cuore ex presidente Inter/ Come sta: “Grave? No, condizioni stabili”

Massimo Moratti ricoverato in ospedale. L’ex presidente dell’Inter è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica, quindi al cuore. Nelle ultime ore si è diffusa preoccupazione tra i tifosi nerazzurri dopo che si è diffusa la notizia secondo la quale l’imprenditore verserebbe in condizioni critiche all’ospedale Galeazzi di Milano. In particolare, a darne notizia era stato Affaritaliani.it. Ma successivamente è emerso che non c’è motivo di preoccuparsi per le condizioni di salute dell’amministratore delegato di Saras. Stando a quanto riportato da FcInterNews, l’intervento era programmato da una settimana ed è tutto sotto controllo. In particolare, si parla di uno stent che richiedeva “manutenzione”.

Massimo Moratti ha guidato l’Inter per 18 anni. Sotto la sua gestione il club meneghino ha vinto una Coppa Uefa, cinque scudetti, tre Coppa Italia, tre Supercoppa italiana e soprattutto la Champions League del 2010. Quello fu l’anno del “triplete” con Mourinho in panchina.

“MORATTI OPERATO AL CUORE, CONDIZIONI STABILI”

Altre informazioni sulle condizioni di salute di Massimo Moratti le ha fornite il Corriere, secondo cui il 78enne è in condizioni stabili dopo l’intervento programmato da qualche mese. La situazione è, dunque, sotto controllo, a differenza di quanto erroneamente riportato nella mattinata di oggi da alcuni siti. Sportmediaset precisa che l’ex presidente dell’Inter resta ricoverato all’ospedale Galeazzi di Milano per il decorso naturale post-operatorio.

L’intervento al cuore a cui è stato sottoposto non è il primo, in quanto vi era stato sottoposto in passato. «Le sue condizioni sono stabili e lo staff medico ha fiducia in un positivo decorso», riferisce la Gazzetta dello Sport, ricordando che Moratti ha venduto la maggioranza dell’Inter nel 2013 all’indonesiano Thohir, poi ha tenuto per qualche mese la carica di presidente onorario per uscire di scena quando il club è stato acquistato da Suning.

