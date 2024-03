Morbillo, aumentano i casi: è calata la copertura/ Una nuova variante sfugge ai test ma non al vaccino

I casi di morbillo negli ultimi anni sono aumentati in Italia. Nel 2023, come riportato da Quotidiano Sanità, ne sono stati registrati 43, mentre nel 2022 erano stati solo 15. Nei primi due mesi del 2024 invece ce ne sono stati rispettivamente 29 e 35, per il 30-40% importati. Il motivo sarebbe da ricondurre ad una copertura che è calata. Le più recenti percentuali a disposizione rivelano che il 94,40 % nei bambini sotto i 24 mesi è vaccinato, mentre nel 2018 erano di poco in più. La statistica è comunque positiva, dato che nel 2016, anno che precedette una epidemia, era all’86%. Anche in Europa la situazione è coerente.

Obesità, oltre 1 miliardo di persone ne soffre: 1 su 8/ “Servono diete sane, attività fisica e cure adeguate”

La situazione è dunque sotto controllo, ma l’appello a vaccinare i bambini contro il morbillo viene periodicamente rinnovato dalle autorità sanitarie. Inoltre, è importante, in caso di sintomi, evitare che il malato entri a contatto con altri, data l’alta contagiosità. L’infezione si manifesta nel suo periodo esantematico con le tipiche macchie, ma può essere preceduta da problemi simili a quelli legati ad un raffreddore come febbre elevata e tosse.

Giubbotto può prevenire malattie cardiache/ Rileva cambiamenti elettrici associati a patologie ereditarie

Morbillo, aumentano i casi: è calata la copertura, il focus sulla nuova variante

Uno studio a proposito del morbillo pubblicato su Eurosurveillance di recente ha inoltre rivelato che esiste una variante che sfugge ad alcuni test molecolari. Un argomento su cui l’Iss si è voluto esprimere, ammettendo che anche in Italia sono stati rilevati dei casi, oltre che in Svizzera. “Questo risultato suggerisce di continuare a mantenere alta la nostra soglia di attenzione per verificare l’eventuale necessità di aggiornamento dei test molecolari. Inoltre, i test molecolari però non sono gli unici in uso. I test principali per la conferma della diagnosi sono infatti sierologici, in particolare la misurazione delle IgM specifiche”.

Milano, morti per inquinamento +60% in periferia/ Colpa del mix fra smog e condizioni socio economiche

E sulla copertura del vaccino: “Si può escludere che le mutazioni descritte possano influenzare l’efficacia del vaccino. Il virus del morbillo è un virus molto stabile e da oltre 60 anni la vaccinazione conferisce una protezione efficace contro tutti i genotipi circolanti. L’evoluzione naturale del virus in un ceppo che sfugga al vaccino è un evento altamente improbabile”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA