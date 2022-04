Morbillo, rischio epidemie: +79% casi nel mondo/ Video, Oms: “Segnale preoccupante”

L’Oms e l’Unicef hanno lanciato l’allarme relativo al rischio che possano palesarsi a livello internazionale epidemie di morbillo, considerato che sono cresciuti del 79% i casi di rilevati nel mondo nei primi mesi del 2022 rispetto a quelli che sono stati invece registrati nello stesso arco temporale nel 2021. Si tratta di “un segnale preoccupante di aumento del rischio di diffusione di malattie prevenibili con il vaccino e ci sono le condizioni per una tempesta perfetta”. Il punto è che le crescenti disuguaglianze nell’accesso ai vaccini “stanno lasciando troppi bambini senza protezione contro il morbillo e altre patologie”.

I dati raccolti da Oms e Unicef mostrano che oltre 17.300 casi di morbillo sono stati rilevati a livello globale a gennaio e febbraio 2022, rispetto ai 9.665 dei primi due mesi del 2021. Il pericolo di focolai estesi, hanno dichiarato i due sodalizi, “è aumentato poiché le comunità allentano le pratiche di distanziamento sociale e altre misure preventive per Covid. Con i milioni di persone sfollate a causa di conflitti e crisi, dall’Ucraina all’Etiopia, Somalia e Afghanistan, la mancanza di acqua pulita e servizi igienici, il sovraffollamento. Poiché il morbillo è molto contagioso, i casi tendono a manifestarsi rapidamente quando i livelli di vaccinazione diminuiscono. Le agenzie temono anche che i focolai di morbillo possano essere una ‘spia’, un campanello d’allarme che lascerebbe presagire focolai futuri anche di altre malattie che non si diffondono così rapidamente”.

OMS E UNICEF: “MORBILLO È POTENZIALMENTE MORTALE”

La maggior parte dei casi di morbillo si verifica in contesti che hanno affrontato difficoltà sociali ed economiche dovute a Covid-19, conflitti o altre crisi e hanno infrastrutture del sistema sanitario cronicamente deboli. Il morbillo, ha sottolineato Catherine Russell, direttore esecutivo dell’Unicef, le cui parole campeggiano sulle principali agenzie di stampa internazionali, “è più di una malattia pericolosa e potenzialmente mortale. È anche una prima indicazione che ci sono lacune nella nostra copertura vaccinale globale, lacune che i bambini vulnerabili non possono permettersi. È incoraggiante che le persone in molte comunità inizino a sentirsi sufficientemente protette dal Covid per tornare ad attività più sociali. Ma farlo in luoghi in cui i bambini non ricevono la vaccinazione di routine crea la tempesta perfetta per la diffusione di una malattia come il morbillo”.

Ad aprile 2022, le agenzie hanno dato notizia di 21 focolai di morbillo “di grandi dimensioni e dirompenti” in tutto il mondo, rilevati negli ultimi 12 mesi. La maggior parte dei casi sono stati segnalati in Africa e nel Mediterraneo orientale.











