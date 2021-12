Morbo di Basedow, malattia di Vittoria Belvedere/ “Mi è esplosa la tiroide”

Vittoria Belvedere: ipertiroidismo e morbo di Basedow

L’attrice Vittoria Belvedere in passato ha dovuto affrontare dei problemi di salute. Tutto è iniziato quando, alla soglia dei trent’anni, è stata improvvisamente colpita da una forma di acne molto invasiva. L’attrice ha così scoperto di essere ipertiroidea. Oltre ai problemi ormonali, Vittoria Belvedere ha scoperto di avere il morbo di Basedow: “Una patologia che provoca la fuoriuscita del bulbo oculare e la conseguente alterazione del viso”, ha raccontato a Caterina Balivo nel salotto di “Vieni da me”. Proprio per questi problemi di salute, dopo la nascita del primo figlio Lorenzo le avevano sconsigliato di avere altri figli: “Io mi sono informata e ho saputo che nel caso di un’altra gravidanza, se avessi avuto problemi, sarei potuta guarire togliendo la tiroide. Non c’era un rischio di vita”.

Vittoria Belvedere: “Operata d’urgenza”

Vittoria Belvedere è così rimasta incinta una seconda volta, ma tre mesi dopo la situazione è peggiorata: “Ero sul set del film ‘Il bambino sull’acqua’ nel 2005 quando mi è esplosa la tiroide… mi era venuto un collo dove non c’era più distinzione tra mento, collo, viso”, ha raccontato l’attrice su Rai 1. La Belvedere è stata operata d’urgenza, praticandole una tiroidectomia totale: “Mi hanno tolto la tiroide, poi ho dovuto fare radioterapia e ho perso i capelli, Però non volevo che Lorenzo rimanesse figlio unico e alla fine ce l’ho fatta”. Oggi la Belvedere sta bene ma deve sottoporsi ogni sei mesi a dei controlli e prendere quotidianamente una pastiglia.

