Morbo di Basedow, malattia Manila Nazzaro/ “Stavo male, se avessi scoperto prima…”

Torna questo pomeriggio l’appuntamento con “Verissimo” e nella seconda delle due puntate del rotocalco rosa delle reti Mediaset in onda su Canale 5 del ricco parterre di ospiti farà parte anche Manila Nazzaro, assieme a quelle che l’ufficio stampa definisce, presentandole, “le amiche nemiche Soleil Sorge e Sophie Codegoni”, con cui a dire il vero l’ex Miss Italia pare aver avuto modo di riconciliarsi in privato e scherzare.

Manila Nazzaro "Sophie Codegoni mini me"/ "Jerù non esistono. Clarissa? Ho scoperto…"

Ma, in attesa di scoprire cosa racconterà la 44enne attrice e conduttrice televisiva originaria di Foggia alla padrona di casa, Silvia Toffanin, scopriamo qualcosa in più del suo privato e concentriamoci sulla malattia con cui ha dovuto convivere in passato e che aveva avuto modo di rivelare qualche anno fa: Manila Nazzaro infatti è stata affetta dal Morbo di Basedow, patologia conosciuta anche col nome di Morbo di Basedow-Graves e che è di fatto una malattia autoimmune. Ma di cosa si tratta e cosa comporta per chi ne è affetto? Il morbo interessa infatti la tiroide ed è, come accennato, una forma di ipertiroidismo autoimmune che si può manifestare in modi diversi tra cui debolezza muscolare, irritabilità, disturbi del sonno, accelerazione del battito cardiaco, perdita di peso e diversi altri.

Manila Nazzaro "Clarissa mi ha bloccata dal profilo di Lulù"/ "In finale tifavo per…"

MORBO DI BASEDOW, LA MALATTIA CHE HA COLPITO MANILA NAZZARO: DI COSA SI TRATTA?

Per via di questa malattia la Nazzaro aveva rivelato, durante proprio una precedente ospitata nel salotto tv di “Verissimo”, di essere stata operata dopo aver sofferto molto. All’epoca, a causa del morbo, aveva cominciato a perdere peso, era diventata caratterialmente intrattabile e stava trascurando la patologia. Come sappiamo la malattia fa sì che il nostro organismo non riconosca più la tiroide e di fatto comincia ad attaccarla con uno di quei meccanismi “di difesa” tipici delle patologie autoimmuni. “Se lo avessi scoperto prima, tutto questo lo avrei evitato” aveva detto una volta, invitando tante persone a non sottovalutarne i sintomi e sostenendo le varie campagne di prevenzione e diagnosi precoce.

Manila Nazzaro "Lavapiatti al Gf Vip? Pensano di offendermi"/ Sfogo contro gli haters

Ma l’aspetto più drammatico dell’esperienza della Nazzaro col Morbo di Basedow è stato il fatto di averlo affrontato da sola: “Era un periodo molto buio per me, ero anche ingrassata di venti chili e di fatto non mi riconoscevo più”. L’ex reginetta di bellezza aveva avuto anche paura che la malattia avesse conseguenze esiziali per la sua carriera. “Dopo due anni il mio fisico, oramai saturo del malfunzionamento della tiroide, è crollato” aveva rivelato andando con la memoria al 2013, quando aveva scoperto la patologia ed era stata sottoposta a un intervento di asportazione di una ghiandola. “Dopo l’operazione avevo perso l’uso di una corda vocale, e per alcuni mesi sono stata completamente afona”: per fortuna oggi è un brutto ricordo, come il carcinoma all’utero scoperto tempo dopo e da cui, grazie anche alla prevenzione, si è salvata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA