Morbo di Crohn, Diego 15enne inventa gelato per i malati/ È Alfiere della Repubblica

Diego Costi è un 15enne che è stato nominato “Alfiere della Repubblica” per aver inventato un gelato per i malati di Morbo di Crohn. A rivelarlo è il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha specificato, come riportato da Ivg: “Congratulazione a questo ragazzo da parte mia e a nome della Regione per il riconoscimento prestigioso ottenuto. Ha unito la necessità dovuta alla sua malattia con la passione per la cucina, trovando quella che è una soluzione creativa e che aiuterà molte altre persone. Questi sono i liguri, grazie Diego e complimenti. Siamo orgogliosi di te“. Il ragazzo è studente del Liceo Linguistico Grazia Deledda ed è stato insignito della nomina dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’idea era stata presentata al Salone Orientamenti di Genova per la prima volta ed è stata giudicata decisamente valida dall’unità di gastroenterologia dell’Istituto Gaslini di Genova.

Morbo di Crohn, Diego 15enne inventa gelato per i malati: cos’è questa patologia?

La storia di Diego, ragazzo di 15 anni che ha inventato un gelato per i malati di Morbo di Crohn, ci regala la possibilità di affrontare una problematica che purtroppo riguarda davvero molti italiani. La malattia infiammatoria cronica dell’intestino è nota anche come enterite regionale e può andare a colpire qualsiasi tratto gastrointestinale dalla bocca all’ano. Sono diversi i sintomi con i principali che parlano di dolori addominali, diarrea, vomito o perdita repentina di peso. Le complicazioni possono anche andare a colpire altri organi vitali. Si tratta di una patologia autoimmune cioè dove è il sistema immunitario ad aggredire l’organismo provocando l’infiammazione. Al momento non esistono delle cure precise se non la possibilità di limitare i sintomi.



