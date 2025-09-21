Morena Corbellini a Verissimo: "Il dolore per la perdita di mia figlia Aurora non si può colmare"

Morena Corbellini è intervenuta nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha raccontato la scomparsa della figlia Aurora: “Sto sopravvivendo, non vivo. Cerco di mettere in atto l’associazione affinché non capitino più delle cose del genere. Un dolore di una madre è incolmabile, andavamo tanto d’accordo” ha raccontato Morena sulla figlia Aurora, volata via a solamente tredici anni e che rischia di diventare la vittima di femminicidio più giovane in Europa.

“Ho visto l’assassino di mia figlia, l’ho visto più volte. Entra con spalle larghe e testa dritta, cerca di non guardarmi negli occhi, si pone in maniera strafottente, sarà stato consigliato dall’avvocato e si è fatto modificare tutto, dai baffi ai capelli. Io credo molto nella giustizia, nella testimone che c’è, può essere un processo facile. Io l’ho conosciuto fuori casa, si faceva vedere molto bene, con dei modi educati, sembrava un ragazzo perbene. Lui era ossessionato e possessivo, non era innamorato, credeva che Aurora fosse un pupazzo e così veniva trattata. L’ha sempre denigrata, l’ultimo mese Aurora non usciva quasi più a mangiare, non usciva di casa”. Sempre nel salotto di Verissimo. la madre di Aurora ha confessato: “Ho scoperto di una lite davanti alle sue amiche, ma sono giovani e hanno paura di parlare, lui si mostrava come il delinquente della zona, minacciava i bambini. Non vedevo però Aurora preoccupata. Il nostro primo viaggio sarebbe dovuto essere. a Parigi, non ci sarà mai” ha confessato Morena scoppiando in lacrime e facendo commuovere la padrona di casa Silvia Toffanin.

Morena Corbellini e la scomparsa della figlia Aurora: “Mi manca tutto di lei”

Più volte negli ultimi mesi, Morena Corbellini aveva raccontato le sue sensazioni dopo la scomparsa della figlia Aurora Mila, ennesima vittima di femminicidio: “Di Aurora mi manca tutto, mi manca la sua presenza, era la mia vita, era la piccola di casa, era quella che mi capiva di più, era quella che mi somigliava di più in tutto, anche come carattere e sicuramente era la più combattente e per questo credo che abbia combattuto fino alla fine per tenere alla vita” aveva detto in una intervista concessa ai microfoni di Piacenza24.

“Aveva progettato di diventare psicologa, sapeva già che mobili voleva in casa. Purtroppo questo ragazzo ha tolto tutti i sogni di Aurora e la mia vita, io oggi non vivo. Non ti aspetti che accadano queste cose” ha detto commossa Morena Corbellini a Verissimo.