Morena e Francesco, addio amaro a Uomini e Donne: litigi, accuse e una decisione presa all’improvviso solo da lui.

Molto probabilmente rivedremo Morena a Uomini e Donne. Il motivo? Tra lei e il fidanzato Francesco è finita ufficialmente. Nonostante la loro fosse stata una delle storie più amate della scorsa edizione, e diciamocelo, anche una tra le più dubbiose, i due hanno preso la decisione di separarsi dopo essere andati insieme in vacanza. Ma cos’è successo?

Lorenzo Pugnaloni ha spiegato tutto in esclusiva sul suo sito lollomagazine.it, dove Francesco è intervenuto per raccontare le cause dietro alla rottura con Morena Fanfante. A quanto pare, a fare saltare la coppia sono state le tante discussioni in vacanza: “Dopo la vacanza abbiamo discusso e litigato ed ho preferito chiudere”, ha detto l’ex cavaliere”, perché secondo me non ci sono i presupposti per andare avanti. Non sono adatto a lei, persona fantastica e dolce.”. In poche parole, si è preso la ‘colpa’ e ha anche ammesso che questa è stata una sua decisione.

Morena Fanfante, Francesco fa chiarezza: “L’ho lasciata io“

Francesco ha lasciato Morena Fanfante dopo Uomini e Donne. I due avevano deciso verso la fine dell’edizione di intraprendere una frequentazione fuori dal programma di Maria De Filippi e all’inizio sembrava tutto rose e fiori. Nel corso del tempo, qualcosa è cambiato e a prendere la decisione sulla rottura ci ha pensato lui: “No, non è concordata la cosa, è stata una mia decisione. I litigi, da come dice lei, su mie mancanze… Per quello mi sono preso le responsabilità ed ho chiuso. Puoi parlarne anche con lei“.

Oltretutto, Francesco ha tenuto a mandare un messaggio all’ex fidanzata, prendendosi la colpa di tutto e dicendo di non aver paura a passare per il colpevole della situazione: “Dai pure la colpa a me di tutto e prendi per buono tutto quello che ti dice, anche se mi denigra. Sta male e capisco tutto, voglio che almeno su questo ne esca bene. Non mi importa passare per lo str**o o altro. Basta che sta bene lei e nessuno la attacchi“. Dopo la notizia i fan si chiedono cosa sia successo davvero tra Morena e Francesco, ma lei non è ancora intervenuta per replicare alle accuse del ragazzo.