Morena Farfante e Francesco sono pronti a fare il grande passo della convivenza? L’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo aver lasciato insieme il programma di Maria De Filippi, si stanno vivendo lontano dai riflettori condividendo, tuttavia, vari contenuti di coppia sui social. Se fino a diverse settimane fa, i due non parlavano di convivenza avendo da poco cominciato una conoscenza effettiva lontano dai riflettori, nelle scorse ore, qualcosa pare sia cambiato.

Sempre più felici, complici e innamorati, Morena e Francesco stanno davvero bene insieme ma per il momento continuano a dividersi tra Napoli, la città in cui vive lui, e la Sicilia dove, invece, vive Morena. Nonostante i due stiano vivendo un amore a distanza, il rapporto diventa sempre più importante al punto che, oggi, Francesco non esclude di poter andare a convivere molto presto con la fidanzata.

Morena Farfante e Francesco fanno sognare dopo Uomini e Donne: le parole di lui

Il futuro di Morena Farfante e Francesco potrebbe essere super positivo stando alle parole dell’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Rispondendo alle domande dei followers, infatti, Francesco non solo non ha escluso di poter andare presto a convivere con Morena anche se non specifica in quale città ma ammette che, in futuro, gli piacerebbe diventare papà.

A chi gli chiede, infatti, se abbia voglia di avere un figlio, Francesco ammette che ne vorrebbe più di uno e, immaginando come potrebbe essere, non nega che gli piacerebbe avere una bimba con gli occhi come i suoi. L’amore, dunque, nato nello studio di Uomini e Donne tra Morena e Francesco sta diventando sempre più importante e chissà che settembre non porti una prima novità nel loro rapporto con l’inizio della convivenza.

