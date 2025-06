Morena Farfante e Margherita Aiello: scintille dopo Uomini e Donne

Guerra a distanza tra Morena Farfante e Margherita Aiiello che, dopo aver condiviso il parterre del trono over di Uomini e Donne, si stanno lanciando frecciatine a distanza. Tutto è iniziato con l’intervista che Morena Farfante ha rilasciato ai microfoni di Lollo Magazine insieme al fidanzato Francesco con cui è uscita da Uomini e Donne. Nel corso dell’intervista, Morena ha definito M;argherita “la sua antagonista” svelando, poi, come la stessa Margherita sia uscita con Francesco prima che quest’ultimo decidesse di uscire esclusivamente con lei.

Dopo aver letto le parole di Margherita, Morena ha deciso di replicare alla Farfante con un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. “Strano come certa gente continui a nominarmi per farsi notare quando io di loro non parlo neanche per sbaglio. Si vede che non avete argomenti di cui parlare. Volevo solo dire al rosso malpelo che sì, ricordo quell’abbraccio. Quello che ho respinto. Pur di far parlare di sé ma chi vi pensa più?”.

La risposta di Morena Farfante a Margherita Aiello

Margherita Aiello, nel rispondere a Morena Farfante e Francesco ha deciso di non nominarli definendo, però, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne “Rosso Malpelo” facendo riferimento al colore di capelli. Una definizione, quella di Morena, che ha scatenato la reazione di Morena che non è rimasta a guardare ma ha scelto di rispondere nuovamente alla Aiello difendendo il fidanzato.

“Il mio rosso”, ha scritto Morena condividendo la foto che vedete qui in alto tra le storie del suo profilo Instagram e rispondendo così a Margherita. Le frecciatine tra le due ex dama del trono over si concluderanno qui o andranno avanti? In attesa di scoprirlo, la Farfante si gode la sua storia d’amore con Francesco.

