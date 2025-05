Morena Farfante e Francesco: nato l’amore a Uomini e Donne

Tra le dame del trono over di Uomini e Donne che hanno partecipato alla stagione in corso del programma, ormai agli sgoccioli, spicca Morena Farfante, bellissima dama siciliana che, con la sua bellezza e il fisico statuario ha incantato tutti sin dalla prima puntata. Il percorso di Morena, nella trasmissione di Maria De Filippi, è stato ricco di alti e bassi. La prima conoscenza, quella con Mario Cusitore, non è finita come la dama sperava che, chiuso quel capitolo, ha provato a conoscere altri cavalieri tra cui anche Alessio Pili Stella.

Molto corteggiata, Morena si è tuffata spesso in nuove conoscenze senza, tuttavia, riuscire a trovare un uomo con cui costruire un rapporto profondo di conoscenza.. L’arrivo, nel parterre di Francesco ha cambiato tutto. La dama e il cavaliere si sono frequentati per diverso tempo senza raccontare nulla in trasmissione, ma durante un centro studio, Francesco ha ammesso di non provare lo stesso sentimento di Morena. Poi il colpo di scena e la scelta di entrambi di lasciare la trasmissione, ma come procede la relazione tra i due?

Morena Farfante e Francesco: cosa succede dopo l’addio a Uomini e Donne

Morena Farfante, molto attiva sui social, nelle scorse ore, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post con i momenti vissuti a Napoli, probabilmente proprio con Francesco che, però, non appare nelle foto. Non essendo ancora andata in onda la puntata del loro addio, Morena e Francesco stanno mantenendo il massimo riserbo prima di uscire allo scoperto.

Tra i tanti commenti ricevuti da Morena sotto il post, oltre ai complimenti, ci sono anche le domande dei fan che si chiedono quando li vedranno finalmente insieme sia nel programma che fuori. Probabilmente, il momento dell’addio di Morena e Francesco a Uomini e Donne sarà mostrato la settimana prossima. Subito dopo, i due saranno liberi di mostrarsi insieme anche sui social.

