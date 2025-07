Morena Farfante e Francesco rispondono alle domande dei fan svelando come procede la storia dopo Uomini e Donne.

Morena Farfante e Francesco stanno insieme da due mesi e, sui social, si mostrano molto uniti e complici. Tra i due, il feeling è stato immediato e, già dalle prime uscite insieme, avevano capito di poter costruire qualcosa insieme. Tuttavia, durante un confronto in studio, se Morena aveva ammesso di essersi innamorata, Francesco aveva fatto un passo indietro. Tuttavia, di fronte alla possibilità di poter perdere definitivamente Morena, il cavaliere ha deciso di seguire il cuore e uscire dallo studio proprio con la dama. Da quel momento, i due non si sono più lasciati.

Federico Gregucci sta male, ore di angoscia per Clarissa Marchese di Uomini e Donne/ Cos'è successo

Pur vivendo lei a Catania e lui a Napoli, infatti, in questi due mesi, si sono visti con molta frequenza trascorrendo tantissimo tempo insieme. Più volte, Morena, sui social, ha condiviso contenuti di coppia che hanno avuto come location speciale proprio Napoli. Attualmente in vacanza insieme, così, la coppia ha deciso di rispondere alle domande dei fan e tra i tanti quesiti non è mancato quello sulla convivenza.

Uomini e Donne, Jack Vanore spaventa i fan: “Ho bisogno di una pausa dai social”/ Cosa è successo?

Francesco e Morena Farfante: la verità sulla convivenza

Dopo aver trascorso diversi weekend a Napoli, Morena Farfante e Francesco si trovano attualmente a Catania dove la coppia si sta godendo una splendida vacanza insieme. Con l’estate appena iniziata, sicuramente, l’ex cavaliere e l’ex dama avranno modo anche di concedersi altri giorni di vacanza ma per il momento si godono la Sicilia dove Morena gli sta facendo conoscere anche le specialità culinarie della sua Sicilia.

Vedendoli molto affiatati, i fan hanno chiesto se stanno già pensando alla convivenza e Francesco ha spiazzato tutti rispondendo così: “Per ora facciamo le prove con una vacanza insieme”. Dopo due mesi insieme, dunque, la coppia non vuole bruciare le tappe facendo un passo così importante che potrebbe stravolgere la vita di uno dei due. Per iniziare una convivenza, infatti, Morena e Francesco dovrebbero decidere una città in cui stabilirsi: un passo importante che, per il momento, non è nelle intenzioni della coppia.

Cos'è successo tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia di Uomini e Donne?/ Da Mario Serpa alle accuse lanciate