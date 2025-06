Come procede la storia d'amore tra Morena Farfante e Francesco dopo Uomini e Donne? Tutto quello che c'è da sapere.

Nell’ultima parte della stagione di Uomini e Donne si sono formate diverse coppie che hanno lasciato il programma prima dell’ultima puntata. Alcune si sono dette già addio come quella di Margherita Aiello e Dennis, altre ci stanno riprovando dopo la rottura come Gloria Nicoletti e Guido e altre ancora stanno sorprendendo tutti mostrandosi sempre più felici e innamorati. Oltre a Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani che mandano anche frecciatine social alle altre coppie, c’è un’altra coppia che, dopo aver lasciato la trasmissione, sta dimostrando di essere davvero innamorata.

Morena Farfante e Francesco, infatti, dopo essersi frequentati raccontandosi pochissimo tempo al centro dello studio, in seguito ad una dura discussione, hanno poi trovato un punto d’incontro decidendo di lasciare insieme la trasmissione. Lontano dai riflettori, oggi, i due sono sempre più felici.

Morena Farfante e Francesco: weekend a Catania

Procede tutto a gonfie vele tra Morena Farfante e Francesco che stanno vivendo la relazione a distanza. Lui, infatti, vive e lavora a Napoli mentre lei a Catania. Da quando hanno lasciato insieme la trasmissione, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha raggiunto spesso Napoli dove, puntualmente, trascorre dei giorni ricchi d’amore. Innamorata di Napoli, Morena raggiunge Francesco tutte le volte in cui il lavoro glielo permette.

Questo weekend, però, è stato Francesco a raggiungere Morena a Catania. La coppia ha già condiviso qualche contenuto sui social mostrandosi mentre si concedono un aperitivo nella splendida città siciliana. Belli, felici e innamorati, dopo essersi incontrati per caso in uno studio televisivo, si stanno vivendo intensamente ed ora sono pronti a godersi anche la prima estate insieme. A settembre, poi, esattamente come le altre coppie, torneranno nello studio di Uomini e Donne, come ospiti delle prime puntate della nuova stagione, per raccontare i dettagli della loro storia d’amore che ha appassionato tutti.

