Morena Farfante e Francesco dopo Uomini e donne

Morena Farfante e Francesco hanno lasciato insieme Uomini e Donne lasciando tanti dubbi per la modalità con cui è arrivata la decisione. Dopo aver ammesso di non provare lo stesso sentimento per Morena al punto da essere pronto a chiudere la frequentazione, Francesco, arrivando in studio, ha cambiato idea ammettendo di voler continuare a frequentare Morena al punto da aver rinunciato a conoscere altre donna. Da lì la decisione di lasciare insieme la trasmissione anche se la modalità con cui è arrivato l’addio a Uomini e Donne ha lasciato tante perplessità nel pubblico.

Salvatore Di Carlo: flirt con l'ex Temptation Island?/ Con chi è stato pizzicato l'ex Uomini e Donne

Tuttavia, lontano dai riflettori, Morena e Francesco non solo stanno continuando a frequentarsi ma sono davvero molto uniti come dimostrano i contenuti social in cui sono insieme.

Morena Farfante e Francesco dopo Uomini e Donne: amore a gonfie vele

Morena Farfante e Francesco sempre più uniti e innamorati. I due, pur vivendo a distanza, lei in Sicilia e lui a Napoli, stanno costruendo la loro storia frequentandosi insieme e vedendosi tutte le volte che possono. Morena, così, nelle scorse ore, ha raggiunto Francesco a Napoli godendosi così qualche giorno in sua compagnia.

Gianmarco Steri, le ultime parole prima della scelta a Uomini e Donne/ Il web lo stronca

Arrivata nel parterre del trono over di Uomini e Donne lo scorso settembre, dopo aver conosciuto altre persone, tra cui anche Mario Cusitore, Morena è rimasta nel parterre ad aspettare fino all’arrivo di Francesco che, con i suoi modi di fare e il suo carattere ha conquistato Morena che, in studio, ha ammesso di essersi innamorata. Un sentimento che, nato in uno studio televisivo, sta crescendo sempre di più ed ora la dama e il cavaliere si preparano a trascorrere insieme l’estate.