Morena Farfante e Francesco: il retroscena sull’addio a Uomini e donne

Tra le coppie nate nel parterre del trono over della stagione di Uomini e Donne che si è da poco conclusa c’è anche quella formata da Morena Farfante e Francesco. I due, dopo essersi frequentati senza essersi mai raccontati al centro dello studio, durante un primo confronto sono stati i protagonisti di un acceso diverbio a causa delle dichiarazioni di lui che ha spiegato di non provare gli stessi sentimenti di Morena. La paura, tuttavia, di perdere la dama ha spinto Francesco a tornare sui suoi passi provando a costruire la storia lontano dalle luci dei riflettori. Storia che, ad oggi, i due si stanno vivendo alla luce del sole mostrandosi molto sereni e felici.

La coppia ha così rilasciato un’intervista ai microfoni di Uomini e Donne magazine raccontando cos’è successo esattamente lontano dalle luci dei riflettori. Morena ha così spiegato che il fatto di non essersi raccontati molto al centro dello studio è stato un vantaggio perché gli ha permesso di litigare poco mentre Francesco ha aggiunto che l’essersi concessi l’esclusività ha permesso ad entrambi di conoscersi bene.

Morena Farfante e Francesco: niente convivenza?

Quello tra Morena Farfante e Francesco è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Almeno da parte di Morena che ha svelato come il primo appuntamento, da un aperitivo, si è trasformato in una serata durata ben sei ore. Francesco, invece, ha capito di essere interessato a Morena quando l’ha vista litigare con un altro cavaliere tirando fuori tutto il suo carattere. Lontano dalla trasmissione, tra Morena e Francesco tutto procede a gonfie vele ma per il momento la convivenza è ancora lontana.

I due, stando insieme da poco tempo, si stanno vivendo la storia a distanza: lei, infatti, vive a Catania e lui a Napoli. Tuttavia, i due cercano di ritagliarsi spesso del tempo per stare insieme e, recentemente, Morena ha trascorso diversi giorni a Napoli.

