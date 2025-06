Morena Farfante e Francesco: come procede la storia dopo Uomini e Donne

Tra Morena Farfante e Francesco, la storia nata nello studio del trono over di Uomini e Donne, procede tutto a gonfie vele. La coppia, infatti, è sempre più unita e serena come testimonia sui social e come ha confermato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Lollo Magazine. Alla storia di Morena e Francesco, all’interno delle varie puntate del trono over di Uomini e Donne, è stato dato poco spazio. Solo nelle ultime puntate della stagione, prima dell’addio alla trasmissione, Morena e Francesco hanno avuto la possibilità di raccontare la loro storia. Ad oggi, tuttavia, i due sono davvero sereni e felici a differenza di altre coppie.

Margherita Aiello replica a Morena Farfante e Francesco dopo Uomini e Donne/ Volano frecciatine sui social

“Lui è bravo con i fatti, non sta lì a dire i paroloni, ma fa le cose”, dice Morena parlando di Francesco fuori dagli studi televisivi. L’ex dama, poi, parla di Margherita Aiello con cui la storia con Dennis è finita poche settimane dopo l’addio al programma.

Morena Farfante e il commento su Margherita e Dennis

Tra Morena Farfante e Margherita Aiello non c’è mai stato un buon rapporto. Oggi, alla luce di quanto accaduto tra Margherita e Dennis, Morena ha detto: “La mia antagonista, la possiamo definire così? Diciamo che l’antagonismo c’è stato, proprio perché abbiamo iniziato il percorso conoscendo la stessa persona. Poi, da parte mia, non lo definisco antagonismo. Io sono una persona molto sicura. La mia sicurezza è stata spesso vista come presunzione. Diciamo che nei suoi confronti non ho un antagonismo. Lei mi ha fatto le pulci, per tutto il percorso. Sono stata per lei, forse, una figura un po’ scomoda nel parterre e in generale nei confronti delle donne. Non so se questa cosa è uscita”.

Morena Farfante e il retroscena su Mario Cusitore/ Cos'è successo dopo Uomini e Donne

Su Dennis, poi, la dama ha aggiunto: “Io non conosco lui. Ho un po’ visto lei… anche quando sono usciti dal programma, da parte di lei non ho visto tutto questo entusiasmo. L’ho sempre vista un po’ fredda come persona. Lui dice pesante. Francesco, prima di conoscermi, è uscito anche con Margherita. Questo non si era saputo in studio. Una sera con Margherita. Diciamo che non è andata proprio bene l’uscita”