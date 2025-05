Morena Farfante e Francesco: dalle lite alla riconciliazione a Uomini e Donne

Morena Farfante e Francesco regalano un momento emozionante al pubblico di Uomini e donne nel corso della puntata del 23 maggio 2025. Nella scorsa puntata, durante un confronto al centro dello studio, Morena ha spiegato di essere stata conquistata dal carattere e dai modi di fare di Francesco di cui, ammette, di essersi innamorata. La dama, infatti, spiega di aver una storia con Francesco con cui ha avuto un’intimità e svela anche di aver conosciuto la famiglia del cavaliere attraverso una videochiamata. Parole importanti quelle di Morena che, però, non sono ricambiate.

Francesco, infatti, alla domanda diretta di Maria De Filippi, ha spiegato di essere realmente interessato a Morena, ma di non provare lo stesso sentimento. Una dichiarazione spiazzante per Morena che, delusa, decide di tornare al proprio posto non volendo continuare a discutere.

Morena Farfante e Francesco lasciano Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 23 maggio 2025, Morena Farfante torna ad accomodarsi al centro dello studio dove, poco dopo, viene raggiunta da Francesco. Il cavaliere spiega che, vedendo Morena lasciare il centro dello studio e tornare al suo posto, avrebbe chiuso definitivamente la frequentazione. Non volendo, però, perdere Morena, decide di tornare sui propri passi.

Frequentandosi da un mese e mezzo e non avendo altre conoscenze in ballo, Morena e Francesco, così, decidono di provarci fuori. La dama e il cavaliere, così annunciano l’addio al programma e, dopo aver salutato tutti, lasciano definitivamente la trasmissione insieme dando vita ad una nuova coppia.