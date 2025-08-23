Morena Farfante e Francesco stanno ancora insieme dopo Uomini e donne, ma lei avverte: "Non perdonerei un tradimento"

Morena Farfante non sarà ancora ai nastri di partenza della nuova edizione di Uomini e donne, intanto sembra proseguire la sua storia d’amore con Francesco dopo la conoscenza intrapresa nel dating show di Canale Cinque. Di recente però la stessa Morena Farfante è tornata a parlare di un possibile tradimento e di come reagirebbe nel caso si dovesse trovare davanti a una situazione simile. Intervistata dal magazine di Uomini e donne, senza troppi giri di parole, Morena ha confidato che non sarebbe in grado di perdonare un tradimento:

Delitto di Garlasco, con Cattaneo si va verso riesumazione del cadavere?/ Lovati: "Mi aspetto di tutto"

“Se scoprissi un tradimento per me significherebbe che dall’altra parte non c’è la stessa visione quindi è inutile proseguire” ha detto a riguardo la ragazza lanciando dunque un importante avvertimento al suo fidanzato Francesco nel caso dovesse avere strane idee. Di recente si era parlato anche di una possibile crisi per la coppia, ma le cose sembrano filare via lisce per il momento, anche se Morena Farfante ha voluto mettere in chiaro le cose.

Chi è Chiara Sturdà, la compagna di Ermal Meta/ Insieme dal 2020: lei lavora nel mondo del calcio

Morena Farfante e le esperienze passate: “Ecco cosa ho scoperto”

Tornare a fidarsi non è certo stato un gioco da ragazzi per la bella ex Uomini e donne Morena Farfante, tornata a parlare della sua esperienza passata in amore e finita male. Dopo essersi fidata, infatti, come purtroppo capita in amore, la donna si è sentita pugnalata alle spalle: “Ho scoperto che quei messaggi non erano sempre di amiche che si prendevano un po’ troppa confidenza” le parole di Morena Farfante.

La speranza è che adesso l’ex dama siciliana possa aver ritrovato la felicità con un uomo al suo fianco, responsabilità finita nelle mani del suo Francesco.

Giorgia Guglielman, fidanzata di Claudio Amendola/ Costumista, l'amore nato sul set