L'assenza sui social scatena le voci di crisi tra Morena Farfante e Francesco ma l'ex di Uomini e Donne rompe il silenzio e svela la verità.

Morena Farfante e Francesco si sono lasciati o sono in crisi? E’ questa la domanda che si pongono i fan di Uomini e Donne di fronte all’assenza sui social dell’ex dama e dell’ex cavaliere del trono over che, dopo aver lasciato la trasmissione, si sono spesso mostrati insieme sui social condividendo tanti contenuti di coppia. Belli, innamorati e affiatati, in questi primi mesi insieme, Morena e Francesco si sono visti sia a Napoli che a Catania, in Sicilia e spesso hanno risposto alle domande dei fan non escludendo la possibilità di pensare ad una convivenza nell’immediato futuro.

Una coppia che il pubblico di Uomini e Donne non ha potuto conoscere molto perché si sono raccontati al centro dello studio solo in poche occasioni prima di decidere di lasciare insieme il programma. Lontano dai riflettori, però, Morena e Francesco hanno immediatamente conquistato tutti ma oggi, di fronte all’assenza di contenuti social, il popolo del web teme una crisi.

Morena Farfante e Francesco: nessuna crisi dopo Uomini e Donne

A smentire ogni voce di crisi è Francesco che, rispondendo ad un box domande sul proprio profilo Instagram, ha rassicurato tutti i fan spiegando che è ancora fidanzato con Morena Farfante e che con lei va tutto bene. A causa dei rispettivi impegni, i due non hanno potuto vedersi spesso negli ultimi giorni ma già questa settimana recupereranno perché Francesco ha svelato che raggiungerà Morena in Sicilia.

Non si sa se la coppia resterà in Sicilia o si concederà un breve viaggio di coppia per stare insieme e recuperare il tempo che, a causa della distanza, non riescono a trascorrere insieme. Quel che è certo è che, dopo essersi incontrati, conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, l’ex dama e l’ex cavaliere si stanno vivendo lontano dai riflettori.

