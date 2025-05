Morena Farfante e Francesco nuova coppia di Uomini e Donne

Il finale di stagione di Uomini e Donne sta regalando grandi emozioni con la formazione di tantissime coppie di cui, in alcuni casi, il pubblico ignorava la frequentazione. Tra queste c’è anche quella di Morena Farfante e Francesco che, dopo essersi accomodati al centro dello studio per un primo confronto, hanno stupito anche Tina Cipollari che non immaginava che i due si frequentassero. Dopo un’incomprensione dovuta alla dichiarazione di Morena che, in studio, ha ammesso di essere innamorata non trovando corrispondenza nelle parole di Francesco che l’ha spiazzata dichiarando di non provare lo stesso sentimento, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 23 maggio 2025 è arrivato il colpo di scena.

Uomini e Donne, paura per la figlia di Cecilia Zagarrigo/ Nottata in ospedale: cosa è successo

Francesco, mettendo da parte l’orgoglio che, in altre occasioni l’avrebbe portato a chiudere la frequentazione con Morena per il gesto di alzarsi e andare via, decide di dare un’altra possibilità alla storia con Morena e, non volendo conoscere altre persone, così come la dama, le propone di lasciare insieme la trasmissione ricevendo una risposta affermativa.

Cristina Ferrara, beffa prima della scelta di Gianmarco a Uomini e Donne?/ Cos'è successo al suo profilo IG

Morena Farfante e Francesco felici dopo Uomini e Donne

Dalla registrazione della puntata dell’addio di Morena Farfante e Francesco a Uomini e Donne sono trascorsi diversi giorni e, ad oggi, chi ha seguito la coppia in tv si chiede se stia ancora insieme. Fino alla messa in onda della puntata, Morena e Francesco non hanno condiviso nulla sui social, ma ieri è arrivata la prima dedica. Sotto la foto di un bacio in studio, Morena si è lasciata andare alle emozioni ringraziando non solo la redazione di Maria De Filippi, ma anche lo stella Francesco.

“Immensamente felice e grata di questa bellissima esperienza a Uomini e Donne. Grazie con tutto il mio cuore a Maria, Chiara, Laura, Lucia, Rudy, Gianni, Tina e Tinì. Tutti i ragazzi della produzione per avermi coccolata. Le truccatrici, parrucchiere sarte e costumiste per avermi fatta sentire sempre bella. A te che hai avuto la profondità di volermi conoscere e scoprirmi“, ha scritto taggando proprio Francesco.

Uomini e Donne, Beatrice Valli ricorda la crisi con Marco Fantini: "Intimità con il mio ex"/ "Lo lasciai e.."