Morena Farfante e il percorso a Uomini e Donne

Morena Farfante ha partecipato al trono over di Uomini e Donne sin dall’inizio della stagione che si è conclusa poche settimane fa. Bellissima e molto corteggiata, Morena ha mostrato inizialmente un interesse per Mario Cusitore con cui è uscita per diverse settimane. Tra i due la frequentazione era diventata anche importante ma la frequentazione di Mario con altre dame ha spinto Morena a chiudere il rapporto. Rimasta in trasmissione, la dama ha conosciuto altri uomini del parterre, compreso Alessio Pili Stella ma con nessuno ha trovato la persona giusta per costruire un rapporto importante.

L’arrivo di Francesco nel parterre, però, ha cambiato tutto. Francesco, con i suoi modi di fare e il suo carattere ha conquistato il cuore di Morena che ha poi accettato di lasciare il programma con lui. Dopo l’addio a Uomini e Donne, Morena ha ricevuto un messaggio da Mario Cusitore.

Morena Farfante e la reazione al messaggio di Mario Cusitore

Morena Farfante e Francesco si sono raccontati ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo. Nel corso dell’intervista, Morena ha svelato di aver ricevuto un messaggio da Mario Cusitore dopo il suo addio alla trasmissione. “Con Mario Cusitore? No, non ci siamo più sentiti. La nostra frequentazione si è conclusa quando era ancora nel programma. Poi, quando è uscito definitivamente, mi aveva contattata per la festa delle donne, che si trovava in Sicilia. Io neanche ho risposto, non mi interessa. Mi fermo qui, non ho nulla da dire su di lui”, ha precisato con fermezza la dama.

Tornando alla loro storia d’amore, Francesco ha svelato nuovi retroscena sulla sua conoscenza con Morena: “Avevo lasciato il numero a Morena, che voleva aspettare. Nel frattempo, mi è arrivato il numero di Margherita e siamo usciti la sera. Ma uscita più pesante di quella non ci poteva essere. Io devo farti domande che sapere di te? Sembra un interrogatorio”, le parole del cavaliere che, dopo poche settimane di conoscenza, ha deciso di vivere la storia con Morena lontano dai riflettori ed oggi sono uniti, sereni e innamorati.