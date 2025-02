Morena Farfante e Margherita Aiello di nuovo rivali a Uomini e Donne

Tra le dame più belle e più corteggiate dell’attuale stagione del trono over di Uomini e Donne spiccano sicuramente Morena Farfante e Margherita Aiello. Le due dame sono arrivate in trasmissione lo scorso settembre e, sin dall’inizio dell’avventura nel dating show di canale 5, hanno conquistato il centro dello studio grazie alla conoscenza con Mario Cusitore. Il 45enne napoletano, dopo essere tornato in trasmissione come cavaliere, ha cominciato ad uscire sia con Morena che con Margherita. Con entrambe, l’attrazione fisica, ha portato a momenti intimi ma sia con Morena che con Margherita, non è mai nata una vera storia d’amore.

La frequentazione di Mario con Morena e Margherita è finita e tutti e tre sono rimasti nel parterre. Morena ha ricevuto anche la proposta da Alessio Pili Stella di uscire insieme, ma per il momento, non sembra interessato. Tuttavia, la dama avrebbe messo gli occhi su un altro cavaliere e proprio tale interesse avrebbe scatenato la forte lite con Margherita.

Lite tra Morena Farfante e Margherita Aiello: scatta la rivalità per un cavaliere

Oggi, lunedì 3 febbraio 2025, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Oltre ad occuparsi del trono di Gianmarco Steri e Francesca Sorrentino, Maria De Filippi ha dato spazio anche alle avventure dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Durante il momento dedicato alla versione senior della trasmissione, Morena Farfante e Margherita Aiello sono state le protagoniste di una lite trash.

Tutto è accaduto in studio come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. A quanto pare, tra le due dame sarebbero volate parole forti a causa di un mikado con cui Morena avrebbe ammiccato al cavaliere con cui sta uscendo Margherita. Tra le due dame, stando a quello che riporta Lorenzo Pugnaloni, lo scontro sarebbe stato davvero di fuoco.

