Morena Farfante e Margherita Aiello: dall’antipatia allo scontro

Morena Farfante e Margherita Aiello tornano a scontrarsi nello studio di Uomini e donne. Le due dame del trono over sono arrivate nel parterre all’inizio della stagione in corso. Entrambe bellissime, giovani e super corteggiate, sono state conquistate dal fascino con Mario Cusitore con cui sono uscite entrambe nello stesso periodo.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 marzo 2025/ Gianmarco frena Francesca, scintille Morena e Margherita

Il comune interesse per lo stesso uomo ha scatenato una prima antipatia tra le dame che è diventata sempre più forte quando la Aiello ha cominciato a frequentare Giovanni. Durante un confronto in studio, Margherita ha accusato Morena di aver provato a sedurre Giovanni con dei gesti ammiccanti. Un’accusa che ha dato il via ad una discussione tra le due dame che, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 6 marzo, tornano a discutere sfiorando addirittura la rissa.

Chi è Cosimo Mino Dadorante, il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Viaggio a Parigi e...

Rissa tra Morena Farfante e Margherita Aiello: cos’è successo a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 6 marzo 2025, Morena e Margherita sono le protagoniste di uno scontro durissimo. Tutto nasce quando Morena accusa Margherita di aver contattato Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo di Uomini e donne, per fargli cambiare le anticipazioni e mettere più in risalto la sua immagine. Tra le due dame comincia una discussione durante la quale Morena, esasperata, strattona Margherita. Quest’ultima reagisce e comincia uno scontro durissimo tra le due dame che porta gli altri protagonisti ad intervenire per evitare ulteriori danni.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 marzo 2025/ Tina Cipollari e Cosimo a Parigi

Tra Morena e Margherita, dunque, l’antipatia è sempre più evidente. Oltre a discutere per questioni e dinamiche interne al programma, le due dame si scontrano anche per quello che accade sui social lasciando sbigottiti tutti gli altri protagonisti.