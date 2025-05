Morena Farfante e l’addio a Uomini e Donne

Morena Farfante, presente nel parterre del trono over di Uomini e Donne dall’inizio della stagione in corso, ha lasciato ufficialmente la trasmissione nel corso della registrazione del 5 maggio 2025. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, la dama ha deciso di andare via con Francesco, un cavaliere del parterre con cui stava uscendo da diverso tempo e per il quale ha spiegato di provare un forte interesse. A colpire Francesco è stata, in primis, la bellezza di Morena che, sin dalla sua prima puntata, è stata definita come una delle dame più belle e affascinanti.

Fisico statuario, labbra carnose e zigomi ben definiti, oltre a dei lunghi capelli scuri, rendono Morena una donna che non passa inosservata. La sua bellezza è evidente anche nelle foto che pubblica sul suo profilo Instagram dove, tra i tanti scatti, spuntano anche quelli che risalgano ad una decina di anni fa.

Morena Farfante nella foto del passato: ecco com’era la dama di Uomini e Donne

Nelle foto presenti sul profilo Instagram Morena Farfante mostra tutta la sua bellezza statuaria che è evidente sia nelle foto in cui indossa un semplice vestito che in quelle in cui sfoggia il bikini. Scorrendo la galleria, spuntano foto del 2014 in cui Morena sfoggia una bellezza decisamente diversa da quella di oggi. Sempre stupenda, la dama del trono over che, a quanto pare non ha mai rinunciato ai suoi lunghi capelli scuri, mostrava un viso con lineamenti meno evidenti.

Facendo un paragone tra le foto di ieri e di oggi, non è da escludere che Morena abbia scelto di ritoccare leggermente i lineamenti con la medicina estetica. Di questo, tuttavia, non ci sono certezza. Quel che, invece, è certa è la bellezza indiscutibile della dama con cui ha stregato tutto il pubblico di Uomini e Donne.