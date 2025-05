Morena Farfante e Francesco lasciano Uomini e Donne

Morena Farfante lascia il trono over di Uomini e Donne con Francesco durante la registrazione di Uomini e Donne del 5 maggio 2025. Durante la registrazione del 4 maggio, Morena aveva ammesso di essere molto presa da Francesco, il cavaliere con cui sta uscendo da circa un mese e con cui ha avuto anche degli incontri intimi. Francesco, però, aveva ammesso di non provare lo stesso trasporto di Morena scatenando la reazione di quest’ultima che lo aveva lasciato al centro dello studio tornando al proprio posto.

Nella registrazione del 5 maggio, tuttavia, è arrivato il colpo di scena. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Morena e Francesco, nuovamente al centro dello studio, hanno spiazzato tutti annunciando di voler lasciare insieme la trasmissione.

Morena Farfante e Francesco: la prima cena dopo l’addio a Uomini e Donne

Dopo la registrazione e l’addio a Uomini e Donne, Morena Farfante ha pubblicato una foto tra le storie del suo profilo Instagram mostrando un piatto di carbonara. L’ormai ex dama del trono over, tuttavia, non svela con chi è a cena. Prima della messa in onda della puntata in questione, infatti, è probabile che Morena e Francesco non possano farsi vedere insieme. Facile, tuttavia, immaginare che Morena sia stata a cena in quel di Roma proprio con Francesco, il cavaliere che è riuscito a conquistare il suo cuore.

Dopo aver frequentato vari cavalieri della trasmissione, in primis Mario Cusitore, per la bellissima dama del trono over è arrivato l’uomo con cui è pronta a costruire una relazione fuori dallo studio del dating show di canale 5. In vista del finale di stagione, dunque, nel parterre del trono over si è formata una nuova coppia.