Morena Firpo, chi è la compagna di Sergio Muniz/ Lo yoga e il figlio Yari

Morena Firpo, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è la compagna di Sergio Muniz. L’istruttrice di yoga e l’attore spagnolo stanno insieme da più di 5 anni e vivono in Liguria. Si sono conosciuti per caso: “Ero andato a un corso di yoga per capire se iscrivermi. Ho fatto una lezione di prova, lei era l’insegnante e tra noi è scattata subito la scintilla. Abbiamo cominciato a sentirci e a vederci ed è nato tutto molto spontaneamente, con semplicità. Io non sono un tipo particolarmente romantico, anzi direi molto basico”, ha detto Muniz sulle pagine di Elle.

In una precedente ospitata nel salotto di Serena Bortone, l’attore spagnolo ha detto: “Mi ha colpito un po’ tutto di lei. Mi ha colpito il suo sorriso, sicuramente. Ha un’aurea che la circonda che è meravigliosa. Poi ci sono le liti, è normali, ma lei è una persona meravigliosa e lo si nota già in lontananza, senza parlarsi”.

Sergio Muniz e Morena Firpo: i figlio Yari

Oggi Sergio Muniz e Morena Firpo condividono la passione per lo yoga e per la musica, insieme hanno pubblicato il disco “Shree”, registrato durante il periodo di inattività legato alle restrizioni per Covid19. A gennaio 2021 sono diventati genitori di Yari. Per l’attore è il primo figlio, anche se Muniz ha sempre considerato Giulia – nata da una precedente relazione dell’ex moglie Beatrice Bernardin – come sua figlia: “Ho una figlia di quasi 15 anni e un bimbo di un anno e undici mesi. Fa un po’ paura diventare papà a una certa età. L’ho avuto a 45 anni e come papà navigo a vista”, ha detto l’attore qualche mese fa nel salotto di Verissimo su Canale 5. Il piccolo Yari ha compiuto due anni lo scorso gennaio: “È irrequieto come me”, aveva detto lo scorso anno l’attore a Serena Bortone.

