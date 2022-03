Morena Firpo, compagna Sergio Muniz/ Il figlio Yari: “Un’aurea meravigliosa”

Morena Firpo, compagna di Sergio Muniz

Morena Firpo, istruttrice di yoga, è la compagna dell’attore Sergio Muniz da più di cinque anni. I due si sono conosciuti a un open day dedicato allo yoga dove l’attore spagnolo aveva accompagnato la figlia acquisita Giorgia, nata da una precedente relazione dell’ex moglie Beatrice Bernardin. “Mi ha colpito un po’ tutto di lei. Mi ha colpito il suo sorriso, sicuramente. Ha un’aurea che la circonda che è meravigliosa. Poi ci sono le liti, è normali, ma lei è una persona meravigliosa e lo si nota già in lontananza, senza parlarsi”, ha raccontato Sergio Muniz a Oggi è un altro giorno, ricordando il primo incontro con Morena. L’attore era reduce dal divorzio con Beatrice Bernardin: “Non volevo mettermi subito in un’altra relazione, ma è capitato. Non ho voluto fare resistenza, più freni e più scivoli: ho buttato la testa avanti e sono andato”.

La nascita del figlio Yari

A gennaio 2021 Sergio Muniz e Morena Firpo sono diventati genitori di Yari. L’attore spagnolo ha annunciato la nascita del figlio su Instagram con alcune foto e una poesia di José Saramago, Premio Nobel per la letteratura: “Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per dargli i migliori esempi”. Poco prima della nascita del figlio, Morena aveva pubblicato su Instagram una foto in cui mostrava il pancione in riva al mare al tramonto, accompagnata da un dolcissimo messaggio: “La mia grande intenzione per questo nuovo anno è arrendermi al potere della vita, ed essere la versione migliore di me stessa, così potrò essere la mamma amorevole di cui hai bisogno. Non vedo l’ora di averti tra le mie braccia“.

