Morena Rosini, chi è/ Dai Milk and Coffee a “The Voice Senior 3”

Morena Rosini, chi è la cantante di The Voice Senior 3

Morena Rosini sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 28 febbraio, di Oggi è un altro giorno. Morena Rosini, nota per i suoi successi con il gruppo Milk and Coffee, ha partecipato alla terza edizione di The Voice Senior. La cantante ha partecipato alla quinta Blind Audition cantando “Out Here On My Own” di Irene Cara, venendo scelta dai Ricchi e Poveri.

“La mia carriera prende il volo nel 1977 quando, con i miei colleghi, diventiamo i Milk and Coffee. Eravamo tre ragazze e un ragazzo, io ero la moretta allora. Il nostro obiettivo era quello di essere internazionali, quindi cantavamo dance e in inglese. Ad un certo punto è arrivato Sanremo e con questo cambio di rotta: non più in inglese ma cantiamo in italiano”, ha detto durante il talent show di Rai 1. Ma il suo percorso nel programma è stato breve, è stata eliminata nella fase “Cut”.

Morena Rosini: il successo con i Milk and Coffee

Morena Rosini, 65 anni, ha vissuto fino a 10 anni a Capena, vicino a Roma, per poi trasferirsi nella capitale dove ha trascorso tutta la sua adolescenza. All’ultimo anno di Ragioneria le arrivò una telefonata dalla segretaria di Gianni Boncompagni: “Era stato dato il mio telefono e piacevo a delle persone. Quindi sono entrata in questo mondo, subito al Top e i miei produttori erano la Carrà e Boncompagni. La mia prima trasmissione è stata Discoring”, ha spiegato a Interviste Romane. Nel 1977 ha esordito come leader del gruppo Milk and Coffe con il singolo “Goodbye San Francisco”. La formazione iniziale del gruppo era costituita da Giancarlo Nisi, Morena Rosini, Corrina Testa e Yvonne Harlow, sostituita poi da Florence Cavaliere. Approdano al Festival Di Sanremo nel 1982 presentando “Quando incontri l’amore”, classificatasi al sesto posto. La band ritorna sul palco del Teatro Ariston sette anni dopo. Si dedica anche al cinema, nel film “Yesterday“ di Marco Risi e “FFSS. Che mi hai portato a fare a Posillipo, se non mi vuoi più bene?” di Renzo Arbore.

