Morena Rosini: “Mi sono sposata in jeans e maglietta”/ “Raffaella Carrà una madrina”

Morena Rosini, ex dei Milk and Coffee, ospite del programma di Rai Due, I Fatti Vostri: “Il nostro gruppo – le sue prime parole in diretta tv – è nato da un’idea di Gianni Boncompagni. Mi è arrivata una telefonata a casa, io facevo ancora la scuola, mi sembrava tutto un gioco. Poi papà mi ha accompagnato per fare il provino, sono entrata e ho visto Raffaella Carrà, Boncompagni e il maestro Olmi che mi guardavano e mi parlavano…”.

Maria Teresa Reale/ Prima donna a vincere The Voice Senior, vive con 24 gatti

Nel 1982 è arrivata la grande occasione di Sanremo, e Morena Rosini ricorda: “Fu un cambio di rotta, cantammo in italiano per la prima volta, e quindi non siamo più tornati indietro. Abbiamo fatto un cambio, eravamo giovani, ma se passavi diventavi automtaticamente big, era un’occasione ghiottissima e con noi c’erano Vasco, Zucchero… grandi nomi della musica italiana. Cosa ricordo di quel Sanremo? Una paura pazzesca. L’Ariston è un cinema ma è l’idea che tutto il mondo ti sta guardando, poi vai all’estero e noi abbiamo fatto anche una tourneé fuori dall’Italia, siamo andati anche in Russia. Hai tutta la gente addosso, telefonate, persone, interviste, sei dentro una centrifuga, sei frullato”.

Flavia Prisco, chi è la moglie di Walter Veltroni/ Le figlie Martina e Vittoria e...

MORENA ROSINI, EX MILK AND COFFEE: “RAFFAELLA CARRA’? AVEVAMO MOLTA SINTONIA”

Morena Rosini ha poi raccontato un po’ di se: “Mi sono sposata con jeans e maglietta? Si, sembro una persona sana, ma sai a 20 anni… Io sono un Gemelli, sono curiosa, mi piacciono le cose avventurose. Certo è finita, non poteva durare perchè anche lui aveva 20 anni. Ma io ai miei lo dissi dopo 4 mesi, una cosa bruttissima, non si fa”.

Dopo i Milk and Coffee, Morena Rosini ha cantato anche con Raffaella Carrà: “Per me lei è stata una madrina, una professionista incredibile, poi generosa con i giovani e uno dei consigli più importanti che mi ha dato è stato quello dell’umiltà. Io avevo un bel rapporto con lei, anche lei Gemelli poi aveva 18 anni e io 20, e mi disse di rimanere umile perchè i grandi artisti sono umili”. Morena Rosini ha fatto anche per un periodo l’inviata di Uno Mattina: “Intervistavo gli artisti e poi c’era una rubrica in cui noi andavamo in giro a intervistare la gente”. Di recente Morena Rosini ha partecipato a The Voice Senior, e sabato scorso ha debuttato a The Voice Kids.

Lisa Manosperti, chi è/ Seconda a The Voice Senior 2023: "Mi sento di aver vinto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA