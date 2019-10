Morena Zapparoli “Blue è la reincarnazione di Funari?”/ “Il mio gatto riesce a…”

Oggi a Mattino 5 si parla di un tema molto delicato ovvero quello delle presenze, dell’Aldilà e dei Medium partendo proprio dal fatto che si vocifera che Meghan Markle abbia ricevuto un messaggio da parte di Lady Diana pronta ad avvisarla che Archie avrà il suo stesso carattere ribelle. In studio prende posto la vedova di Gianfranco Funari, Morena Zapparoli, che apre il dibattito raccontando di alcune cose strane che avvengono in casa sua e, in particolare, in relazione ad un gatto, il suo Blue. Secondo il racconto della Zapparoli sembra proprio che sia stato Gianfranco a chiederle di adottare un gatto proprio nell’ultimo periodo della sua vita e, nonostante la sua morte, alla fine la moglie ha deciso ugualmente di procedere con questa adozione: “Quando uscirò dall’ospedale prendiamo un gatto, un bel gatto grigio certosino e quando ho visto delle foto è stato come un richiamo”.

“IL MIO GATTO BLU E’ LA REINCARNAZIONE DI GIANFRANCO FUNARI?”

Morena Zapparoli continua il suo racconto dicendo che il gatto, Blue, ha un comportamento molto strano quasi come se ci fosse un filo sottile che lo collega a Gianfranco Funari, riesce a fare le sue stesse cose alcune volte: “Si mette vicino alle foto di Gianfranco, vicino al tapiro che prese, al portacenere e poi quando c’è una telecamera si mette davanti come un mattatore, sento che i due siano collegati ma non so se parlare di reincarnazione, non mi voglio pronunciare, sappiamo poco su questo argomento ma sento che c’è qualcosa di questo gatto che mi ricorda tanto Gianfranco, un’energia positiva che è tornata in questa creatura, secondo la mia convinzione”.

Ecco il video del suo racconto a Mattino5:

Morena Zapparoli ci racconta la sua esperienza di comunicazione con l’aldilà#mattino5 pic.twitter.com/6IhubQZgfF — Mattino5 (@mattino5) October 18, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA